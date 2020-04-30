В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsalan Sandanov (@ars_sand) 29 Апр 2020 в 3:53 PDT



Видео меньше чем за сутки набрало более пяти тысяч просмотров.



«Круто», «Боже, как здорово танцуете», «Просто бомбический», «Какие классные», «Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.



Танец уже успел повторить один юный танцор с ником Lil Stuart. Он выучил движения в течение трёх часов. Видео меньше чем за сутки набрало более пяти тысяч просмотров.«Круто», «Боже, как здорово танцуете», «Просто бомбический», «Какие классные», «Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.Танец уже успел повторить один юный танцор с ником Lil Stuart. Он выучил движения в течение трёх часов.





Балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов вместе с супругой Александрой запустили танцевальный челлендж «БурМоДэнс 2». Видео с новым танцем Арсалан Санданов выложил вчера у себя на странице в Инстаграм.На этот раз пользователям сети предлагают повторить зажигательный танец под песню «Глобальный ёхор» Алагуя Егорова.