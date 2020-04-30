 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»

В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»
Общество, 
На этот раз пользователям предлагают повторить заводной танец под песню «Глобальный ёхор»

Балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов вместе с супругой Александрой запустили танцевальный челлендж «БурМоДэнс 2». Видео с новым танцем Арсалан Санданов выложил вчера у себя на странице в Инстаграм.

На этот раз пользователям сети предлагают повторить зажигательный танец под песню «Глобальный ёхор» Алагуя Егорова. 



Видео меньше чем за сутки набрало более пяти тысяч просмотров.

«Круто», «Боже, как здорово танцуете», «Просто бомбический», «Какие классные», «Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.

Танец уже успел повторить один юный танцор с ником Lil Stuart. Он выучил движения в течение трёх часов. 



Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля балетмейстер театра «Байкал» Александр Санданов запустил вирусный челлендж «БурМоДэнс». «Бурятский модный танец» станцевали уже более 100 человек самого разного возраста. «БурМоДэнс» также станцевали в Нью-Йорке, несмотря на пандемию коронавируса. 
челлендж танцы самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Иркутской области поднимут гири более 27 тысяч раз
Жители Иркутской области поднимут гири более 27 тысяч раз
Общество, 30.04.2020
В Иркутской области пройдёт всероссийская спортивная онлайн-акция «Рекорд Победы»
По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие
По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие
Общество, 30.04.2020
Пейзажи с высоты птичьего полёта можно увидеть, не выходя из дома
Уникальный бурятский спортсмен осваивает «робо-руки»
Уникальный бурятский спортсмен осваивает «робо-руки»
Общество, 30.04.2020
Михаил Асташов выложил интересное видео со своей тренировки
Жителей Бурятии освободили от оплаты за капремонт
Жителей Бурятии освободили от оплаты за капремонт
Общество, 30.04.2020
Однако перерасчёт всё же будет в ближайшие три года
В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок
В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок
Общество, 30.04.2020
Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта
В Бурятии сотрудники ГИБДД ловили лихачей «Бинаром»
В Бурятии сотрудники ГИБДД ловили лихачей «Бинаром»
Общество, 30.04.2020
В Прибайкальском районе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
Лесники убрали мусор вдоль обочин Байкальского тракта
Лесники убрали мусор вдоль обочин Байкальского тракта
Общество, 30.04.2020
По словам специалистов, это самый сложный этап
Россияне назвали самой важной поправкой в Конституцию доступность и качество медпомощи
Россияне назвали самой важной поправкой в Конституцию доступность и качество медпомощи
Общество, 30.04.2020
Результаты исследования озвучил всероссийский центр изучения общественного мнения
В Забайкалье и Иркутской области выросло число случаев заражения коронавирусом
В Забайкалье и Иркутской области выросло число случаев заражения коронавирусом
Общество, 30.04.2020
В этих двух регионах вылечилось практически одинаковое количество пациентов
В Бурятии турбаза сбрасывала сточные воды прямо в лес
В Бурятии турбаза сбрасывала сточные воды прямо в лес
Общество, 30.04.2020
В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы
В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
Общество, 30.04.2020
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП
На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП
Общество, 30.04.2020
«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии
Девять школьников из Бурятии в призёрах Всесибирской олимпиады
Девять школьников из Бурятии в призёрах Всесибирской олимпиады
Общество, 30.04.2020
Лучше всего улан-удэнцам – участникам самой масштабной школьной олимпиады за Уралом далась математика
В Бурятии ожидается ветер до 23 м/с
В Бурятии ожидается ветер до 23 м/с
Общество, 30.04.2020
Усиление ветра ожидается уже сегодня
Бурятия в топ-15 регионов по количеству исследований на COVID-19
Бурятия в топ-15 регионов по количеству исследований на COVID-19
Общество, 30.04.2020
Для исследований используются отечественные тест-системы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^