В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»

Балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов вместе с супругой Александрой запустили танцевальный челлендж «БурМоДэнс 2». Видео с новым танцем Арсалан Санданов выложил вчера у себя на странице в Инстаграм.
На этот раз пользователям сети предлагают повторить зажигательный танец под песню «Глобальный ёхор» Алагуя Егорова.
Видео меньше чем за сутки набрало более пяти тысяч просмотров.
«Круто», «Боже, как здорово танцуете», «Просто бомбический», «Какие классные», «Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.
Танец уже успел повторить один юный танцор с ником Lil Stuart. Он выучил движения в течение трёх часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля балетмейстер театра «Байкал» Александр Санданов запустил вирусный челлендж «БурМоДэнс». «Бурятский модный танец» станцевали уже более 100 человек самого разного возраста. «БурМоДэнс» также станцевали в Нью-Йорке, несмотря на пандемию коронавируса.