Он распахнёт свои двери для учащихся в сентябре
Освоить разработку приложений виртуальной и дополненной реальности, изучать 3D-моделирование и программирование роботов позволит учащимся Иркутской области первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб». Он откроется в Братске в сентябре этого года в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Центр цифрового образования будет представлять собой центр дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Бесплатные занятия для детей от 7 до 18 лет будут организованы по шести направлениям:
- «Мобильная разработка»;
- «Программирование на Python»;
- «VR/AR-разработка»;
- «Основы программирования на Java»;
- «Основы алгоритмики и логики»;
- «Программирование роботов».
В первый год работы в центре «IT-куб» смогут обучаться 400 школьников. Также на базе образовательного центра планируется проведение мастер-классов, воркшопов, олимпиад, хакатонов и других мероприятий, направленных на вовлечение детей в образовательный процесс в сфере IT-технологий. Это поможет большему количеству школьников познакомиться с программами цифрового образования.
Центр цифрового образования детей «IТ-куб» в Братске будет осуществлять свою деятельность на базе Братского политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования
Общество, Фото:
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