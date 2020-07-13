 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования

В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования
Общество,  Фото:pixabay.com
Он распахнёт свои двери для учащихся в сентябре

Освоить разработку приложений виртуальной и дополненной реальности, изучать 3D-моделирование и программирование роботов позволит учащимся Иркутской области первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб». Он откроется в Братске в сентябре этого года в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Центр цифрового образования будет представлять собой центр дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Бесплатные занятия для детей от 7 до 18 лет будут организованы по шести направлениям:
- «Мобильная разработка»;
- «Программирование на Python»;
- «VR/AR-разработка»;
- «Основы программирования на Java»;
- «Основы алгоритмики и логики»;
- «Программирование роботов».

В первый год работы в центре «IT-куб» смогут обучаться 400 школьников. Также на базе образовательного центра планируется проведение мастер-классов, воркшопов, олимпиад, хакатонов и других мероприятий, направленных на вовлечение детей в образовательный процесс в сфере IT-технологий. Это поможет большему количеству школьников познакомиться с программами цифрового образования.

Центр цифрового образования детей «IТ-куб» в Братске будет осуществлять свою деятельность на базе Братского политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
образование IT-технологии дополнительное образование Братск Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник
В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник
Общество, 13.07.2020
Его провели в день Владимирской иконы Божией Матери
Осенью в Чите пройдёт музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Осенью в Чите пройдёт музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Общество, 13.07.2020
По традиции он открывается в международный день музыки
В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу
В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу
Общество, 13.07.2020
Он восстановил 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях республики во время Великой Отечественной войны
В Иркутской области установят 6 пунктов весогабаритного контроля
В Иркутской области установят 6 пунктов весогабаритного контроля
Общество, 13.07.2020
Первые три автоматизированных пункта будут созданы в этом году
В Забайкалье для местных отменена 14-дневная самоизоляция
В Забайкалье для местных отменена 14-дневная самоизоляция
Общество, 13.07.2020
Жители должны информировать медучреждения о посещении иностранных государств и других субъектов РФ
Артисты из Бурятии впервые примут участие в уникальном балетном телешоу
Артисты из Бурятии впервые примут участие в уникальном балетном телешоу
Общество, 13.07.2020
Харука Ямада и Эрдэм Сандаков представят республику в конкурсе «Большой Балет» на телеканале «Культура»
В Улан-Удэ пропал 38-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 38-летний мужчина
Общество, 13.07.2020
Он уехал из дома 4 июля и до сих пор не вернулся

В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого
В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого
Общество, 13.07.2020
Также в соседнюю страну отправлено 600 тысяч куриных яиц  
В центре Улан-Удэ нашли место обитания крыс
В центре Улан-Удэ нашли место обитания крыс
Общество, 13.07.2020
Очевидцам удалось насчитать пять особей. ВИДЕО
Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент
Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент
Общество, 13.07.2020
Девушки получили подарки за участие в акции
Призывная кампания завершается в Бурятии
Призывная кампания завершается в Бурятии
Общество, 13.07.2020
Во время весеннего призыва в войска отправлено порядка 900 человек
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
Общество, 13.07.2020
Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^