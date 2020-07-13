В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования

Он распахнёт свои двери для учащихся в сентябре



Освоить разработку приложений виртуальной и дополненной реальности, изучать 3D-моделирование и программирование роботов позволит учащимся Иркутской области первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб». Он откроется в Братске в сентябре этого года в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».



Центр цифрового образования будет представлять собой центр дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.



Бесплатные занятия для детей от 7 до 18 лет будут организованы по шести направлениям:

- «Мобильная разработка»;

- «Программирование на Python»;

- «VR/AR-разработка»;

- «Основы программирования на Java»;

- «Основы алгоритмики и логики»;

- «Программирование роботов».



В первый год работы в центре «IT-куб» смогут обучаться 400 школьников. Также на базе образовательного центра планируется проведение мастер-классов, воркшопов, олимпиад, хакатонов и других мероприятий, направленных на вовлечение детей в образовательный процесс в сфере IT-технологий. Это поможет большему количеству школьников познакомиться с программами цифрового образования.



Центр цифрового образования детей «IТ-куб» в Братске будет осуществлять свою деятельность на базе Братского политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

