Однако разводить костры будет нельзя
В Улан-Удэ ограничительные меры по пребыванию горожан в лесу действуют до конца июля. После того, как их срок закончится, управление по ЧС администрации Улан-Удэ подготовит распоряжение с изменениями. Согласно им, людям будет разрешено находиться в лесу, но не на всех участках. Доступ будет открыт в лесной массив, находящийся около Спиртзаводской трассы на 4 километре, а также на Верхней Берёзовке откроется тропа здоровья.
- Открытие будет сделано именно для сбора дикоросов. Потому что сейчас наступает период грибов, каких-то ягод. Для того, чтобы санкционировать данное нахождение в лесном массиве, мы в этих местах разрешим пребывать. Но с большой поправкой – без разведения открытого огня. Именно для сбора дикоросов, - отметил заместитель начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Особый противопожарный режим в лесах Улан-Удэ был введён в апреле и с тех пор продлевался пять раз. За это время патрульные группы провели более 800 профилактических бесед, выявлено 75 нарушений правил пожарной безопасности, составлено 66 протоколов.
Улан-удэнцев пустят в леса для сбора дикоросов
Общество, Фото:
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