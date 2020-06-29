В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета



Для обеспечения пожарной безопасности мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 30-го июня по 20 июля.



По-прежнему запрещается разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки и сухую траву. Отдохнуть можно в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Берёзовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах.



- Нахождение для занятий спортом на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке не запрещается при соблюдении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований. Приготовление шашлыков возможно без разведения открытого огня, то есть в мангале, - уточнили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



Въезд в леса автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Предыдущие распоряжения об ограничении въезда, пребывания граждан в лесах Улан-Удэ по требованию лесного законодательства вводились на срок не более 21 календарного дня. Они действовали с 7-го по 27 апреля, с 28 апреля по 18 мая и с 19 мая по 8 июня, с 9-го по 29 июня соответственно, сообщили в пресс-службе администрации города.







