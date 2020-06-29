 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета

Для обеспечения пожарной безопасности мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 30-го июня по 20 июля.

По-прежнему запрещается разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки и сухую траву. Отдохнуть можно в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Берёзовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах.

- Нахождение для занятий спортом на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке не запрещается при соблюдении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований. Приготовление шашлыков возможно без разведения открытого огня, то есть в мангале, - уточнили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Въезд в леса автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.

Предыдущие распоряжения об ограничении въезда, пребывания граждан в лесах Улан-Удэ по требованию лесного законодательства вводились на срок не более 21 календарного дня. Они действовали с 7-го по 27 апреля, с 28 апреля по 18 мая и с 19 мая по 8 июня, с 9-го по 29 июня соответственно, сообщили в пресс-службе администрации города.



Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте
В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте
Общество, 29.06.2020
Ограничения продлятся до октября следующего года
В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках
В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках
Общество, 29.06.2020
Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза
Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315
Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315
Общество, 29.06.2020
За сутки скончались четыре человека, заражённых коронавирусом
В Улан-Удэ возведут памятник Эржене Будаевой
В Улан-Удэ возведут памятник Эржене Будаевой
Общество, 29.06.2020
В Бурятии стартует конкурс на лучший эскиз будущего монумента
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 29.06.2020
Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета
В Бурятии танкисты учатся ездить под водой
В Бурятии танкисты учатся ездить под водой
Общество, 29.06.2020
Обучение пройдут более 200 танкистов
В Бурятии за Щучкой будут следить квадрокоптеры
В Бурятии за Щучкой будут следить квадрокоптеры
Общество, 29.06.2020
Полицейские квадрокоптеры оснащены системой видеонаблюдения
В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями
В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями
Общество, 29.06.2020
Двойные траншеи окружили закрытое на карантин село почти полным кольцом  
Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»
Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»
Общество, 29.06.2020
Статья в британской газете была посвящена пищевым привычками профессиональных сумоистов
В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика
В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика
Общество, 29.06.2020
На этот раз Доржик решил заняться автомобильными кражами
В Бурятии профессию получили почти 1000 осуждённых
В Бурятии профессию получили почти 1000 осуждённых
Общество, 29.06.2020
Они получали профессии из списка наиболее востребованных
Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт
Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт
Общество, 29.06.2020
В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области
В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ
В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ
Общество, 29.06.2020
По словам врача, операция повысит шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^