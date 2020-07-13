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В Улан-Удэ в детсаду работают «два усатых няня»

В Улан-Удэ в детсаду работают «два усатых няня»
Общество,  Фото:Mash
Mash рассказал о двух мужчинах-воспитателях из Улан-Удэ

В Улан-Удэ в детском саду работают два усатых няня – молодые парни-воспитатели. Под их вниманием находятся 75 детей от 1,5 до 7 лет. О необычных нянях снял сюжет новостной интернет-проект Mash.


26-летний воспитатель Лубсан Доржиев рассказывает, что решил стать воспитателем из-за вожатской деятельности. Много работал в детских лагерях, полюбил детей и решил развиваться в этом.

- Когда они ложатся спать – такие милые, прямо очень. «Укрой меня, обними» - сделаешь, и они прям ангелочки, - признаётся Лубсан.

Его напарник Сергей – также воспитатель и по совместительству преподаватель английского языка. «Родители в детском саду рады воспитателям», отмечает Mash.

- Очень положительно реагируют. Тем более, английский язык. Мне кажется, только за. Молодые педагоги пользуются спросом, - делится Сергей.

Родители в детском саду рады воспитателям, а дети обращаются к «няням» по имени.

- Я как-то пришёл, они такие кнопки. Я подумал, ну как они ко мне будут по имени отчеству обращаться. Говорю: «нет, ребята, я для вас просто Серёжа». Хотя, когда я пришёл, уже два года учителем отработал, - отмечает Сергей.

Пользователи Сети пишут под постом в паблике ves_ulan_ude_: «Молодцы Лубсан и Сергей!», «Какая редкость в наше время!! Молодцы какие, терпения вам и сил, возможно ещё кто-нибудь из молодых людей захотят стать воспитателями, вы служит отличным примером», «А я за таких усатых нянь, это очень замечательно», «Какие позитивные добрые парни!!!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также есть мужчина – учитель начальных классов. Владимир Тимофеев трудится в гимназии №14, в 2019 году он был признан лучшим учителем Улан-Удэ. Владимир Александрович вошёл также в пятёрку лучших учителей Бурятии.



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