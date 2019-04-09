Лучший педагог Улан-Удэ: «В детстве играл в учителя»

Как сообщал «Байкал-Daily», в городском конкурсе «Учитель года-2019» победил преподаватель начальных классов гимназии № 14 Владимир Тимофеев. Он сломал шаблон женского образа учителя.
«Байкал-Daily» решил узнать, как Владимир Александрович пришёл в школу, и как ему удаётся справляться с двумя классами (74 человека).
фото - администрация Улан-Удэ
Детская мечта
На вопрос, как так получилось, что он стал учителем, у 29-летнего Владимира Тимофеева простой ответ – мечта детства.
- Кумиром в моей профессии была учительница математики Ирина Анатольевна Минеева. Мне очень нравилась математика в школе, и поэтому я хотел стать учителем математики. После окончания школы мы всегда имеем запасной вариант – если на один факультет не сможешь поступить, то должен быть ещё другой вариант. Я поступал в Институт математики и информатики в БГУ, не хватило баллов – не прошёл, и вот запасным был факультет начального образования (потом его переименовали в Педагогический институт). Мысли были такие: попробую, если получится, то останусь, не получится – буду искать себя в другой области, - рассказывает молодой человек.
О том, что выбор профессии абсолютно не случаен, говорят и детские игры тогда ещё маленького Володи с товарищами. Он всегда играл в учителя, а друзья - в учеников.
- После победы в конкурсе мы с друзьями собирались. И они мне сказали - помнишь, в детстве, когда мы играли, ты нас всех сажал на завалинку, бревно и всех учил. То есть не зря всё это было, видимо – с этого всё и началось, - улыбается Владимир Тимофеев.
С детьми не сложно
Дальше – больше. Учился в Педагогическом институте, потом на практике повезло с классом, да так, что окончательно решил – буду работать в школе.
- Я не скажу, что с детьми сложно. Стараюсь с ними найти общий язык, договариваться. Говорю ребятам, мы должны с вами уметь договариваться – они - между собой, и, соответственно, я с ними. То есть устанавливаются определённые правила, и эти правила мы должны все обязательно выполнять, - говорит он о рецепте согласия и дисциплины в классе.
Что касается слагаемых успешной работы с ребятишками, то, по его мнению, на первом месте, безусловно, стоит любовь к детям.
- Затем целеустремлённость – ты взял ответственность за этих детей, обучаешь и ведёшь их четыре года. Также уважительное отношение к каждому ребёнку. Я думаю, что это очень важно. Каждый ребёнок индивидуальность, и нужно находить подход к нему, чтобы он не чувствовал себя лишним. И стараюсь, чтобы мои классы были сплочёнными. С детьми ходим в театры, музеи, выезжаем за город – на природу, - увлечённо рассказывает молодой учитель.
Пришли поздравлять
Сложились даже традиции, куда пойдут всем классом. Так, после третьей четверти на весенних каникулах обязательно ходят в боулинг. Собирается большая толпа – дети, их родители и любимый ребятами Владимир Александрович.
- В 3 классе мы выезжаем в село Десятниково в Тарбагатайский район, с 3 класса мы ходим осенью по «Тропе здоровья». Дети в учебной деятельности одни, а во время внеурочной деятельности - на каких-то праздниках – другие. Все время удивляюсь. На уроках, например, ребёнок может быть скромным, тихим, а на мероприятиях раскрывается абсолютно по-другому. Это очень здорово, - отмечает учитель.
Владимир Тимофеев считает, что начальная школа – это фундамент всего образовательного процесса. К своей работе относится со всей ответственностью. Сейчас у него два класса – 1 и 3. В общем, 74 человека. Ребята платят ему той же монетой – любят. Об этом говорит, к примеру, такой факт. Пятый класс, в прошлом году окончивший начальную школу, пришёл на следующий день после его победы в конкурсе в полном составе - поздравлять первого учителя.
Об увлечениях
Вне школы, Владимир Тимофеев занимается спортом: зимой – плаванием, в тёплое время года – бегом.
- Люблю путешествовать, в том числе по Бурятии. Люблю узнавать что-то новое, какую-то страну открывать для себя. Был в Таиланде, Вьетнаме, Турции, планирую съездить в будущем в Тунис, посмотреть их культуру, познакомиться с традициями, обычаями. И хочу ещё поехать на Ольхон. Что касается республики, то этим летом собираемся с друзьями съездить на Чивыркуйский залив, - поведал он.
Сейчас же преподаватель начинает готовится к республиканскому конкурсу. Имя лучшего учителя Бурятии станет известно 26 апреля.