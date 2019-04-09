Лучший педагог Улан-Удэ: «В детстве играл в учителя»

«Байкал-Daily» решил узнать, как Владимир Александрович пришёл в школу, и как ему удаётся справляться с двумя классами (74 человека).











фото - администрация Улан-Удэ







- Затем целеустремлённость – ты взял ответственность за этих детей, обучаешь и ведёшь их четыре года. Также уважительное отношение к каждому ребёнку. Я думаю, что это очень важно. Каждый ребёнок индивидуальность, и нужно находить подход к нему, чтобы он не чувствовал себя лишним. И стараюсь, чтобы мои классы были сплочёнными. С детьми ходим в театры, музеи, выезжаем за город – на природу, - увлечённо рассказывает молодой учитель.











Владимир Тимофеев считает, что начальная школа – это фундамент всего образовательного процесса. К своей работе относится со всей ответственностью. Сейчас у него два класса – 1 и 3. В общем, 74 человека. Ребята платят ему той же монетой – любят. Об этом говорит, к примеру, такой факт. Пятый класс, в прошлом году окончивший начальную школу, пришёл на следующий день после его победы в конкурсе в полном составе - поздравлять первого учителя.











Сейчас же преподаватель начинает готовится к республиканскому конкурсу. Имя лучшего учителя Бурятии станет известно 26 апреля.

















