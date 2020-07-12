В Бурятии над святыней буддизма засняли полную радугу

В субботу, 11 июля, над буддийской святыней – ступой Джарун Хашор, которая находится в Кижингинском районе Бурятии, появилась полная радуга. Она длилась почти полчаса. Видео опубликовала Традиционная Буддийская Сангха России в Instagram.
Видео восхитило пользователей, которые ставят смайлы в комментариях и пишут: «Какая красота!»
Ступа Джарун Хашор – самая большая в России. Буддисты верят, что эта ступа – олицетворение разума всех Будд и Бодхисаттв трёх времён и десяти сторон. Святыня была возведена в 1919 году по подобию ступы «Бодхнатх», находящейся вблизи столицы Непала. В 1937 году ступа была взорвана и разрушена до основания. Её восстановили её уже в современной истории России, в 2001 году.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года, в честь столетия Джарун Хашор был устроен большой праздник. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.