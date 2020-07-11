В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу
Сегодня, 11 июля, утром произошло ДТП на перекрёстке улиц Павлова и Сахьяновой.
- Автомобиль Mazda Atenza не предоставила преимущество автомобилю Nissan March. В результате аварии пострадали 3 пассажира Mazda Atenza, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Все они были эвакуированы в Республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на проспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал ребёнок 11 лет. После осмотра он был доставлен
в Детскую республиканскую клиническую больницу.
ДТП произошло сегодня ночью
Её доставили вертолетом в Иркутск
Один ребёнок находится в реанимации
По результатам осмотра установлено, что это корпус от артиллерийского снаряда
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