Танк Т-34 после парада в Улан-Удэ вернулся на постамент

То, как легендарный танк заезжает на постамент, сняли на видео
9 июля легендарный танк Т-34 вернулся на своё место на постаменте штаба общевойскового объединения, дислоцированного в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Видео того, как танк сам заезжает на постамент, опубликовал Молодёжный центр Бурятии.
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Этот танк с 1943 по 1945 годы принимал участие в Великой Отечественной войне, во 2-м гвардейском танковом Тацинском Краснознаменном корпусе.
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После войны танк простоял на постаментах более 30 лет. В 2020 году специалисты ремонтно-восстановительного подразделения сняли его с постамента и восстановили
так, что он снова смог ездить.
Т-34 возглавил парад Победы на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж с парада можно посмотреть по ссылке
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В следующий раз легенду спустят в 2021 году – вновь для участия в параде Победы.
То, как легендарный танк заезжает на постамент, сняли на видео
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