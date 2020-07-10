Танк Т-34 после парада в Улан-Удэ вернулся на постамент

9 июля легендарный танк Т-34 вернулся на своё место на постаменте штаба общевойскового объединения, дислоцированного в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Видео того, как танк сам заезжает на постамент, опубликовал Молодёжный центр Бурятии.

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