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Дальневосточные гектары разрешили давать в 35 км от Улан-Удэ

Дальневосточные гектары разрешили давать в 35 км от Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Буферную зону вокруг Улан-Удэ для получателей гектаров уменьшили

В Бурятии увеличили территорию, где можно получить дальневосточный гектар. Законопроект был принят сегодня на сессии Народного Хурала.

Ранее в Бурятии были определены территории, в границах которых земельные участки по программе «Дальневосточного гектара» не предоставляли. Это, например, земли возле Байкала или сакральные территории. В том числе была создана 20-километровая буферная зона вокруг Улан-Удэ. В зону попали частично Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский районы.

- Проектом закона предлагается уменьшить её на 1000 га в Заиграевском районе. Предлагаемые для открытия земли расположены в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к северо-западу от центра сельского поселения «Ацагатское» до села Нарын-Ацагат. Расстояние до Улан-Удэ составляет 35 км. Территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры. Проект получил положительное заключение в министерстве по развитию Дальнего Востока, - сообщила министр земельных и имущественных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

Как сообщал «Байкал-Daily», закон о «дальневосточном гектаре» был принят в Бурятии год назад, в июле 2019 года. Оформление земли проводится бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.РФ». До 1 февраля получать земельные участки на территории республики могли только местные жители. После – жители всех регионов Дальневосточного федерального округа. С 1 августа 2020 года землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле количество участников программы «Дальневосточный гектар» почти достигло 2000. Наиболее востребованные сейчас земельные участки в Бурятии расположены в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и городе Кяхта.
дальневосточный гектар
 
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