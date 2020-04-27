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В Бурятии число получателей «дальневосточного гектара» приближается к 2000

В Бурятии число получателей «дальневосточного гектара» приближается к 2000
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе желают получить землю в Бурятии и жители других регионов

Количество участников программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии приближается к 2000. Выдано земельных участков общей площадью более 1 470 гектаров. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике в пятницу.

- 99% заявок в Бурятии подают местные жители, но есть и желающие получить землю из других регионов: Забайкальского края, Республики Саха (Якутия). Землю на территории региона берут как правило для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов, - уточнили в Агентстве.

Для получателей в республике работают меры поддержки, среди которых, например, «дальневосточная ипотека». Бурятия занимает уверенное третье место в ДФО по количеству заключенных договоров – по последним данным, здесь заключено уже 886 договоров на сумму более 2 млрд рублей. Также получатели гектаров могут претендовать на сельскохозяйственные гранты, субсидии, льготное кредитование, субсидии и гранты на поддержку малого и среднего предпринимательства и др.

По словам специалистов, темпы получения «дальневосточных гектаров» в Бурятии превышают средние показатели по Дальнему Востоку. Однако пока отстают от цифр в Забайкальском крае.

- Связано это с тем, что вокруг Читы отсутствует буферная зона, где не предоставляются «гектары» - люди там могут брать землю в получасе езды от столицы Забайкалья, и это вызывает повышенный спрос. В Бурятии из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории, - добавили в Агентстве.

Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и 20-километровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности. «Тем не менее, в республике идёт работа по сокращению «серых зон», и её результаты скажутся на положительной статистике выдачи земельных участков», уточнили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Наиболее востребованные земельные участки в Бурятии расположены в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и городе Кяхта. На территории Бурятии сегодня отмечено несколько точек концентрации «гектаров» - в Заиграевском, Тарбагатайском и Кабанском районах.

«Байкал-Daily» недавно рассказывал о жительнице Бурятии, решившей открыть на «дальневосточном гектаре» кафе. По словам Марии Смолиной, ознакомление с предлагающимися участками по республике, дальнейшее оформление участка прошло достаточно легко. Как она отметила, получение «дальневосточного гектара» – это выгодная инвестиция, и они были очень рады возможности воспользоваться программой.

- В условиях пандемии коронавируса неизвестно, что будет. А тут такая помощь и поддержка. Нам можно в будущем открыть кафе, - сказала Мария. 
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