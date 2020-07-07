В Бурятии чартерные туристы попробовали самогон на орешках и жидкую халву

Сегодня туристы, прибывшие чартерным рейсом, уехали на Байкал
Туристы, прилетевшие в Улан-Удэ 5 июля чартерной программе, уже посетили ряд объектов в Бурятии.
- Гости, прилетевшие в Улан-Удэ первым чартерным рейсом TUI Россия, наслаждаются гостеприимством Бурятии. Вчера они посетили Иволгинский дацан и дворец Д.Д. Этигэлова, музей старообрядцев и Древлеправославный храм в Тарбагатае, Центр старообрядцев в Десятниково, отведали старорусскую кухню и самогон на кедровых орешках, - сообщили в туристском информационном центре Бурятии «Байкал».
Гости впервые попробовали жидкую халву с хворостом.
- По признанию многих, в гостях у семейских они почувствовали себя дома вдали от дома. Усталые и довольные гости вернулись в Улан-Удэ, - добавили здесь.
Сегодня гости отправились на Байкал.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля в Улан-Удэ впервые приземлился чартерный самолёт из Москвы, на борту которого было 160 туристов. Первый рейс встречали очень торжественно – самолёт пропустили через водяную арку, а приезжие шли по красной дорожке.
Отдых у туристов, купивших пакет в Бурятию, будет насыщенный. Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал - это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.
Также программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест – Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе «Степной кочевник».
Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия. Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетит более 1700 туристов из России.
В Бурятии чартерные туристы попробовали самогон на орешках и жидкую халву
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