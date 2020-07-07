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В Иркутске возобновили работу летние кафе и фитнес-центры

В Иркутске возобновили работу летние кафе и фитнес-центры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
К их работе предъявляются особые требования

В соответствии с решением исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе разрешена работа спортивных учреждений, а также сезонных летних кафе, веранд, террас при стационарных предприятиях общественного питания. К работе предъявляются особые требования и рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции. Об их выполнении на территории Иркутска сегодня напомнили сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

- Наша задача – вести разъяснительную работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции, отслеживать нарушения по санитарным требованиям. Контролируем обеспечение социальной дистанции 1,5-2 метра, наличие средств защиты, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. В случае выявления нарушений, соответствующая информация передаётся в управление Роспотребнадзора по Иркутской области и правоохранительные органы для применения штрафных санкций. Фитнес-клубы и летние веранды только открываются, нарушений на сегодняшний день не выявлено. Данные предприятия давно ждали разрешения на возобновление деятельности и готовы к выполнению предъявляемых требований, – пояснила начальник управления земельного контроля КУМИ Иркутска Кристина Голик.

В перечне требований к работе фитнес-центров также проведение ежедневной термометрии для работников учреждений, обеспечение сотрудников и спортсменов кожными антисептиками, уменьшение пропускной способности учреждений, регулярное обеззараживание воздуха. В летних кафе также обязательны организация входного фильтра для сотрудников, проведение влажной уборки всех помещений, а также обработка поверхностей каждые 2-4 часа, обеспечение условий для мытья и дезинфекции рук посетителей.

Кроме этого, сотрудники администрации города ежедневно контролируют работу более 1200 различных предприятий и организаций, деятельность которых разрешена, на предмет соблюдения санитарных норм для пресечения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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