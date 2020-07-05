В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 5 июля зарегистрировано 3141 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1765.
Накануне было 3100 случаев, за минувшие сутки было выявлен 41 новый больной.
Из 41 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из других регионов, 1 человек связан с очагом в БСМП, 1 человек – работник рудника «Ирокинда», 3 человека – связаны с очагом в Тункинском районе, 15 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.
В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 456 больных, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 471, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 456, свободно – 503 койки. Занятость коечного фонда – 46,8%.
На амбулаторном лечении находятся 355 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 2306 человек, в том числе за минувшие сутки 39 человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 24 человека.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 2 пациента, в том числе старше 65 лет – 2 человека.
В стационаре по улице Солнечная, 4а в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).
В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ 1 пациент, старше 65 лет 0 чел.
В четырёх обсерваторах находится 21 человек.