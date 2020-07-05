 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июля

04 Июля

03 Июля

Популярное

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас лечение проходят 811 человек 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 5 июля зарегистрировано 3141 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1765.

Накануне было 3100 случаев, за минувшие сутки было выявлен 41 новый больной.

Из 41 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из других регионов, 1 человек связан с очагом в БСМП, 1 человек – работник рудника «Ирокинда», 3 человека – связаны с очагом в Тункинском районе, 15 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 456 больных, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 471, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 456, свободно – 503 койки. Занятость коечного фонда – 46,8%.

На амбулаторном лечении находятся 355 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 2306 человек, в том числе за минувшие сутки 39 человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 24 человека.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 2 пациента, в том числе старше 65 лет – 2 человека.

В стационаре по улице Солнечная, 4а в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).

В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ 1 пациент, старше 65 лет 0 чел.

В четырёх обсерваторах находится 21 человек.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Ростуризма о Бурятии: «Нахожусь под большим впечатлением от всего увиденного»
Глава Ростуризма о Бурятии: «Нахожусь под большим впечатлением от всего увиденного»
Общество, 05.07.2020
Зарина Догузова прилетела в республику с рабочим визитом

Более 100 новобранцев прибыли в воинские части в Бурятии
Более 100 новобранцев прибыли в воинские части в Бурятии
Общество, 05.07.2020
Каждый военнослужащий пройдёт медицинский осмотр, с последующим пребыванием на карантине в течение двух недель
В Улан-Удэ прилетел первый чартер со 160 туристами
В Улан-Удэ прилетел первый чартер со 160 туристами
Общество, 05.07.2020
Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетят более 1700 туристов из России
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
Общество, 05.07.2020
Сейчас лечение проходят 811 человек
В Улан-Удэ сегодня днём до +30 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до +30 градусов
Общество, 05.07.2020
В столице Бурятии днём местами кратковременный дождь, гроза
В Бурятии на горе установили буддийский субурган
В Бурятии на горе установили буддийский субурган
Общество, 04.07.2020
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
Общество, 04.07.2020
Его имя присвоено посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ  
Леса Иркутской области тушит самолёт-амфибия
Общество, 04.07.2020
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
Общество, 04.07.2020
Первый этап эксперимента по разработке методов восстановления популяции ольхонской полёвки, признан успешным
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Общество, 04.07.2020
Зарина Догузова работает в Бурятии в преддверии открытия чартерных рейсов  
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
Общество, 04.07.2020
Местами по республике грозы
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Общество, 03.07.2020
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
Общество, 03.07.2020
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
Общество, 03.07.2020
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^