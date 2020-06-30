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В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру

В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О необычных погрешностях сообщили общественники

Аппарат уполномоченного по правам человека вместе с и экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг» посещает избирательные участки в Бурятии, где проходит голосование по поправкам в Конституцию России.

За четыре дня досрочного голосования было проверено более 100 избирательных участков в Улан-Удэ, Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском районах.

В помещениях для голосования организована работа пунктов температурного контроля, гражданам выдаются индивидуальные ручки, перчатки, медицинские маски, обрабатываются руки антисептиком. Согласно пояснений членов участковых избирательных комиссий, полы моют дезинфицирующими средствами каждые два часа.

- Вместе с тем, используемые бесконтактные термометры имеют значительные погрешности, поскольку фиксировали температуру тела в пределах от 32 до 37 градусов, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Помещения для голосования расположены на первых этажах зданий, разработана схема движения в помещении для голосования. В Улан-Удэ в большинство участков имеет отдельный вход и выход.

На «горячую линию» в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия по поступило девять звонков. Так, гражданин Б. сообщил об организации досрочного голосования 30 июня во дворе дома, где он проживает (у дома размещено объявление). По запросу омбудсмена Юлии Жамбаловой Избирательная комиссия Бурятии сообщила, что данное объявление не соответствует установленной форме, не содержит данных участковой комиссии соответствующего избирательного участка. Также граждан интересует информация о том, как можно проголосовать на дому, есть ли возможность голосования вне своего участка и др.

- Несмотря на все сложности организации подготовки голосования, на избирательных участках в основном приняты рекомендованные ЦИК России меры безопасности. Предложения граждан либо жалобы на ограничение их прав при проведении общероссийского голосования не поступали, - заявили в аппарате бурятского омбудсмена.
уполномоченный по правам человека
 
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