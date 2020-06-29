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В Бурятии зачитали рэп о поправках в Конституцию

Общество, 
Коллектив ARBA призывает жителей Бурятии «решать и действовать»

В Бурятии молодёжный коллектив «ARBA» снял клип на песню «Действуй». Песня получилась на злобу дня – в ней говорится о важности общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое длится с 25 июня по 1 июля.

Клип сняли, используя необычные локации – ARBA читает рэп на фоне вертолётов в Улан-Удэнском авиазаводе, на крыше многоэтажки, в пекарне и даже на рынке. В песне рэпер считает, что нужно принять правильное решение и действовать, он уверен, что страна «движется в верном направлении».

В тексте песни, написанном Allbeat, говорится:

«Это наша Конституция, права и законы,
Если мы не за мирное небо, то кто мы?
Подумай и реши,
То, что идёт от души -
Правильный выбор,
Вместе мы достигнем вершин.
Приходи, решай, действуй!»

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно известные бурятские певцы также сняли клип о поправках в Конституцию. Песню исполнили такие звёзды, как Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Бадма-Ханда Аюшеева и Валико Гаспарян. В клипе появилась боксана Людмила Воронцова, лучница Инна Степанова, пловчиха Ксения Зубакина, балерина Анна Петушинова и многие другие.
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