Известные бурятские певцы выпустили клип о любви к Родине









Напомним, с 25 июня по 1 июля в стране состоится общероссийское голосование по правкам в Конституцию.



Накануне в популярном паблике «Аноним 03» один из подписчиков поделился клипом, в котором приняли участие известные люди Бурятии.- Вы только посмотрите, какой красивый клип! Любовь к своей Родине — тоонто - объединила известных людей Бурятии. Не зря говорят, что наша республика богата талантами, - написал пользователь Сети.Песню исполнили такие звёзды, как Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Бадма-Ханда Аюшеева и Валико Гаспарян. В клипе появилась боксана Людмила Воронцова, лучница Инна Степанова, пловчиха Ксения Зубакина, балерина Анна Петушинова и многие другие.В видеоролике можно увидеть красивые пейзажи Бурятии и достопримечательности Улан-Удэ. Артисты исполнили песню на обзорной площадке возле дацана Ринпоче Багша на Лысой горе.Известные личности республики в песне призвали принять участие в голосовании о поправках в Конституцию:«Сделай этот выбор сам,Пусть услышат наши голоса,Ведь Россия - это вместе мыС конституцией большой страны»В комментариях на YouTube пользователи Сети пишут: Какая же у нас красивая природа, а люди какие! И поправки кстати неплохие (в большинстве своём), кто бы что там не орал. Недовольных всегда хватает - при любом режиме», «Мне лично понравился клип! За поправки! За конституцию!», «Красивый клип!!! получила наслаждение от наших красот, талантливых голосов. Всё будет хорошо».