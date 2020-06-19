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Известные бурятские певцы выпустили клип о любви к Родине

Известные бурятские певцы выпустили клип о любви к Родине
Общество, 
Певцы призывают принять участие в голосовании о поправках в Конституцию

Накануне в популярном паблике «Аноним 03» один из подписчиков поделился клипом, в котором приняли участие известные люди Бурятии.

- Вы только посмотрите, какой красивый клип! Любовь к своей Родине — тоонто - объединила известных людей Бурятии. Не зря говорят, что наша республика богата талантами, - написал пользователь Сети.

Песню исполнили такие звёзды, как Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Бадма-Ханда Аюшеева и Валико Гаспарян. В клипе появилась боксана Людмила Воронцова, лучница Инна Степанова, пловчиха Ксения Зубакина, балерина Анна Петушинова и многие другие.

В видеоролике можно увидеть красивые пейзажи Бурятии и достопримечательности Улан-Удэ. Артисты исполнили песню на обзорной площадке возле дацана Ринпоче Багша на Лысой горе.

Известные личности республики в песне призвали принять участие в голосовании о поправках в Конституцию:

«Сделай этот выбор сам,
Пусть услышат наши голоса,
Ведь Россия - это вместе мы
С конституцией большой страны»

В комментариях на YouTube пользователи Сети пишут: Какая же у нас красивая природа, а люди какие! И поправки кстати неплохие (в большинстве своём), кто бы что там не орал. Недовольных всегда хватает - при любом режиме», «Мне лично понравился клип! За поправки! За конституцию!», «Красивый клип!!! получила наслаждение от наших красот, талантливых голосов. Всё будет хорошо».  



Напомним, с 25 июня по 1 июля в стране состоится общероссийское голосование по правкам в Конституцию.
клип Конституция
 
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