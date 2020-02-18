Главный тренер сборной России попросил о жилье для Богомоева и Цыжипова

- Уважаемый Алексей Самбуевич, мы вас поздравляем! Ребята очень успешно выступили. Балдан, Саша Богомоев стали призёром и чемпионом Европы. Просим вас, чтобы вы посодействовали, чтобы поддержали подготовку к Олимпийским играм, чтобы им выделили жилплощадь. Это просьба от сборной команды, от федерации борьбы России, - обратился Дзамболат Тедеев.





