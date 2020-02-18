Главный тренер сборной России попросил о жилье для Богомоева и Цыжипова

В соцсетях, в частности, в паблике ves_ulan_ude_, появилось видео с обращением главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева к главе Бурятии. Дзамболат Тедеев попросил Алексея Цыденова выделить жильё двум бурятским борцам Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову.
- Уважаемый Алексей Самбуевич, мы вас поздравляем! Ребята очень успешно выступили. Балдан, Саша Богомоев стали призёром и чемпионом Европы. Просим вас, чтобы вы посодействовали, чтобы поддержали подготовку к Олимпийским играм, чтобы им выделили жилплощадь. Это просьба от сборной команды, от федерации борьбы России, - обратился Дзамболат Тедеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшем в Риме чемпионате Европы Александр Богомоев стал чемпионом, а Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль.
Ещё в 2015 году Александру Богомоеву, у которого не было своего жилья, подарили квартиру. Столь щедрый подарок после выигранного титула чемпионата России ему сделал бизнесмен и спортивный меценат Лев Асалханов. Богомоев получил однокомнатную квартиру в новостройке на улице Добролюбова.