Даши Намдаков рассказал о своей скульптуре в главном храме минобороны

«В двух руках поэма», - описал Даши Намдаков
22 июня в эфире телеканала «Звезда» вышел фильм о строительстве главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Одним из героев фильма был бурятский скульптор Даши Намдаков. Он автор композиции «Матерям победителей». Телеканалу скульптор рассказал об особенностях своего произведения.
- Вся композиция снизу начинается как фактура земли, как мать-земля. От земли идёт – и потом поднимается наверх, - отметил Даши Намдаков.
По признанию автора, в скульптуре акцент сделан на руки женщины, которыми она закрывает лицо. Так Даши Намдаков хотел передать материнские чувства.
- Это, знаете, не то что стихотворение. Это поэма в двух руках, в этой паре рук, - добавляет скульптор.
Девятиметровый памятник «Матерям победителей» установлен в восточной части храмового комплекса главного храма ВС России. Кроме этого, внутри скульптуры горит свеча, зажжённая от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Как сообщал ««Байкал-Daily», бурятский скульптор причастен и к другим работам в новом храме. Он создал барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата Храма.
Храм Вооружённых сил строили с осени 2018 года к 75-летию Победы, его возводили на добровольные пожертвования. Торжественное открытие собора было запланировано на 9 мая, однако его перенесли из-за коронавируса. 14 июня патриарх совершил чин великого освящения. Полноценные богослужения в храме уже совершались, однако для прихожан его посещение было ограничено. Вскоре собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для всех посетителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», Даши Намдаков создаст культурный комплекс на своей малой родине, в небольшом селе Укурик Забайкальского края. «Когда был молодой, хотелось завоёвывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился мастер.
Даши Намдаков рассказал о своей скульптуре в главном храме минобороны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
Четырём из них грозит уголовная ответственность
Однако в некоторых районах республики возможен град
При входе проверяется температура и наличие средств индивидуальной защиты
В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой
В Улан-Удэ добровольцы ликвидируют несанкционированные свалки инкогнито
Для посетителей открыт абонемент и отдел сканирования и ксерокопий
Мероприятие проведут на сайте фестиваля с 20 августа по 15 сентября
ТОСовцы Истока строят сквер семейного отдыха «Сказка»
Проектные и рабочие документации систем будут разработаны для сёл Турунтаево и Горячинск