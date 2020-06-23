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Даши Намдаков рассказал о своей скульптуре в главном храме минобороны

Даши Намдаков рассказал о своей скульптуре в главном храме минобороны
Общество,  Фото:ТК "Звезда"
«В двух руках поэма», - описал Даши Намдаков

22 июня в эфире телеканала «Звезда» вышел фильм о строительстве главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Одним из героев фильма был бурятский скульптор Даши Намдаков. Он автор композиции «Матерям победителей». Телеканалу скульптор рассказал об особенностях своего произведения.

- Вся композиция снизу начинается как фактура земли, как мать-земля. От земли идёт – и потом поднимается наверх, - отметил Даши Намдаков.

По признанию автора, в скульптуре акцент сделан на руки женщины, которыми она закрывает лицо. Так Даши Намдаков хотел передать материнские чувства.

- Это, знаете, не то что стихотворение. Это поэма в двух руках, в этой паре рук, - добавляет скульптор.

Девятиметровый памятник «Матерям победителей» установлен в восточной части храмового комплекса главного храма ВС России. Кроме этого, внутри скульптуры горит свеча, зажжённая от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщал ««Байкал-Daily», бурятский скульптор причастен и к другим работам в новом храме. Он создал барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата Храма.

Храм Вооружённых сил строили с осени 2018 года к 75-летию Победы, его возводили на добровольные пожертвования. Торжественное открытие собора было запланировано на 9 мая, однако его перенесли из-за коронавируса. 14 июня патриарх совершил чин великого освящения. Полноценные богослужения в храме уже совершались, однако для прихожан его посещение было ограничено. Вскоре собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для всех посетителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», Даши Намдаков создаст культурный комплекс на своей малой родине, в небольшом селе Укурик Забайкальского края. «Когда был молодой, хотелось завоёвывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился мастер.



Даши Намдаков скульптура храм
 
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