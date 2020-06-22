 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Общество,  Фото:vk.com/chingisofficial
Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии

Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети. Отмечается, что на этот шаг певец пошёл «по многочисленным просьбам поклонников из Хакасии».

Сейчас Чингис распродаёт свою недвижимость в Бурятии и уже подыскивает квартиру в Абакане.

Также певец готовит для своих поклонников из республики две совершенно новые композиции на хакасском языке, запись которых начнётся уже этой осенью.

Впервые Чингис приехал в Абакан как участник международного фестиваля этнической эстрады «Песня огня». Он неоднократно становился лауреатом этого фестиваля (2006−2010), а в последние годы был членом жюри фестиваля «Песня огня» в Хакасии.

В 2016 году его горячо встречали на республиканском празднике Тун Пайрам.

В 2006 году Чингис Ли стал лауреатом третьей степени всероссийского фестиваля этнической эстрады От Ыры (Песня огня), который проходит в Абакане. В 2010-м был признан лауреатом второй степени. В 2008 году получил благодарственное письмо Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева и правительства Хакасии. В 2015-м был награждён почётной грамотой министерства культуры, правительства Хакасии.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ должен был состояться сольный концерт (6+) Чингиса Ли в честь 20-летия его творческой деятельности. Специальным гостем был заявлен популярный певец начала «нулевых» Данко. Однако мероприятие отменили из-за коронавируса. Во время ограничительных мер Чингису также поступали предложения выступать под окнами именинников.
музыканты певцы звезды эстрады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Общество, 22.06.2020
Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги
Общество, 22.06.2020
Работники провели ревизию дома и на рабочих местах
70 % жителей Бурятии готовы голосовать за принятие поправок к Конституции
70 % жителей Бурятии готовы голосовать за принятие поправок к Конституции
Общество, 22.06.2020
За прошедшую неделю рост числа одобряющих поправки к Конституции в Бурятии составил 2 %
В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
Общество, 22.06.2020
Сейчас лечение проходят свыше 900 человек
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 22.06.2020
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
Общество, 22.06.2020
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
Общество, 21.06.2020
Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
Общество, 21.06.2020
В результате аварий никто не пострадал
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
В Забайкалье за последние сутки выявили 69 новых больных
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
Общество, 21.06.2020
В клипе показаны медики республики, их напряжённая повседневная работа. ВИДЕО
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество, 21.06.2020
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество, 21.06.2020
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^