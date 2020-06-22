Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии
Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети. Отмечается, что на этот шаг певец пошёл «по многочисленным просьбам поклонников из Хакасии».
Сейчас Чингис распродаёт свою недвижимость в Бурятии и уже подыскивает квартиру в Абакане.
Также певец готовит для своих поклонников из республики две совершенно новые композиции на хакасском языке, запись которых начнётся уже этой осенью.
Впервые Чингис приехал в Абакан как участник международного фестиваля этнической эстрады «Песня огня». Он неоднократно становился лауреатом этого фестиваля (2006−2010), а в последние годы был членом жюри фестиваля «Песня огня» в Хакасии.
В 2016 году его горячо встречали на республиканском празднике Тун Пайрам.
В 2006 году Чингис Ли стал лауреатом третьей степени всероссийского фестиваля этнической эстрады От Ыры (Песня огня), который проходит в Абакане. В 2010-м был признан лауреатом второй степени. В 2008 году получил благодарственное письмо Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева и правительства Хакасии. В 2015-м был награждён почётной грамотой министерства культуры, правительства Хакасии.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ должен был состояться сольный концерт (6+) Чингиса Ли в честь 20-летия его творческой деятельности. Специальным гостем был заявлен популярный певец начала «нулевых» Данко. Однако мероприятие отменили из-за коронавируса. Во время ограничительных мер Чингису также поступали предложения выступать под окнами именинников.
Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Общество, Фото:
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