Но Чингис Ли не готов к такому формату выступления
Популярному певцу бурятской эстрады Чингису Ли (Хандажапову) предлагают выступать под окнами именинников. С таким предложением к артисту обратились уже пару раз. Однако певец ответил отказом, уточнив, что это не его формат выступления.
- Позавчера звонила женщина, говорила, что именинник является поклонником моего творчества, очень просила выступить. Чуть позже ещё одна. Ну, во-первых, я не готов к такому формату, а во-вторых, я сейчас выгляжу не так, как на афишах: я поправился в области живота, вес перевалил за 70 кг., хотя всегда я придерживают 62 кг., концертные костюмы не налезают, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.
Он признался, что подобные предложения по выступлению к нему поступают впервые. Пока артист не готов к такому формату концертов и на сегодня принимает заявки только от организаций на проведение корпоративов.
Артист признался, что последний раз выступал во дворах во время предвыборной акции в 2013 году. Больше с того времени подобных концертов не было.
Но не только необычный формат останавливает артиста. Также певец не желает контактировать с большим количеством людей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.
- Я из дома выхожу редко, выезжаю только по важным делам, - отметил Чингис.
Также артист признался, что уже полтора месяца размышляет о проведении онлайн-концерта, но пока не принял однозначного решения.
Как сообщал «Байкал-Daily», певец потерпел убытки из-за отменённого юбилейного концерта, который он планировал провести в апреле. Специальным гостем должен был стать российский певец, звезда «нулевых» - Данко. Но из-за коронавируса мероприятие не состоялось.
Проведение массовых мероприятий в Бурятии на сегодня под запретом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В республике режим ограничений действует до конца июня.
Звезде бурятской эстрады предлагают выступить во дворах
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