 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июня

19 Июня

Популярное

В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом

В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
Общество, 
В регионе почти 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 20 июня уже 5428 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прибавился 191 больной. Госпитализировано 3482 человека, в том числе 180 из обсерваторов, 1425 вахтовиков, у 42 больных заболевание протекает в тяжёлой форме.

Выздоровело 1888 человек, в том числе за последние сутки 132. Умерло – 27, трое скончались накануне. 31 человек умер от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 20 июня общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 2527 человек, за сутки выявили 69 больных. Из них 1430 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 78 человек за прошедшие сутки.

Всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли общественного питания и сферы услуг.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1642 человека, умерло 17 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», два пациента скончались накануне.

В стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 548 больных, из них 40 детей, Их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 342 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

профилактика Иркутская область Забайкальский край коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества
Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества
Общество, 20.06.2020
В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
Общество, 20.06.2020
В регионе почти 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов
Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов
Общество, 20.06.2020
Финансирование появилось в результате сэкономленных в ДФО бюджетных средств
УУАЗ выпустил первый гражданский арктический вертолёт Ми-8АМТ
Общество, 20.06.2020
Вертолёт прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации
Свидетельства допуске автомобилей к перевозке опасных грузов в Бурятии выдают по пятницам
Свидетельства допуске автомобилей к перевозке опасных грузов в Бурятии выдают по пятницам
Общество, 20.06.2020
Для получения документа необходимо предварительно подать телефонную заявку

Ушуисты Бурятии завоевали 11 медалей на онлайн соревнованиях
Ушуисты Бурятии завоевали 11 медалей на онлайн соревнованиях
Общество, 20.06.2020
Чемпионат Европы состоялся в начале лета  
В Бурятии температура опускалась до -2
В Бурятии температура опускалась до -2
Общество, 20.06.2020
В республике сохранится дождливая погода
В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту
В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту
Общество, 19.06.2020
Начало охотничьего сезона запланировано на 1 августа
Медучреждения Читы украсят граффити ко Дню медика
Медучреждения Читы украсят граффити ко Дню медика
Общество, 19.06.2020
Изображения сердец и надпись «Храбрые сердцем» появятся на стенах трёх больниц и одного диспансера
Корвет «Алдар Цыденжапов» готовят для заселения
Корвет «Алдар Цыденжапов» готовят для заселения
Общество, 19.06.2020
Новейший корабль пришвартован к пирсу на сдаточной базе во Владивостоке

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^