В регионе почти 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19
По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 20 июня уже 5428 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прибавился 191 больной. Госпитализировано 3482 человека, в том числе 180 из обсерваторов, 1425 вахтовиков, у 42 больных заболевание протекает в тяжёлой форме.
Выздоровело 1888 человек, в том числе за последние сутки 132. Умерло – 27, трое скончались накануне. 31 человек умер от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
По данным на 20 июня общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 2527 человек, за сутки выявили 69 больных. Из них 1430 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 78 человек за прошедшие сутки.
Всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли общественного питания и сферы услуг.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1642 человека, умерло 17 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», два пациента скончались накануне.
В стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 548 больных, из них 40 детей, Их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 342 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
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