УУАЗ выпустил первый гражданский арктический вертолёт Ми-8АМТ

Вертолёт прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации.



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» изготовил первый гражданский вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении. Вертолёт завершил программу лётных испытаний и прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации.



Одна из главных особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе.



Систему подогрева трансмиссии дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины и специальные теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины. Защиту вертолёта от низких температур, высокой влажности и сильного ветра при длительном базировании на открытом воздухе обеспечивают специальные чехлы. В системах вертолёта установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.



- Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков, – отметил генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский. – Холдинг прилагает все усилия для обеспечения эксплуатантов надежной и современной вертолетной техникой, которая незаменима для выполнения множества важных задач по освоению региона.



Вертолёт оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселённых северных районов. Дальность полёта арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полётов над обширной водной поверхностью арктической зоны.



- Этот вертолет необходим для решения задач санитарной авиации, обслуживания объектов топливно-энергетического комплекса, для нужд полярных экспедиций, может помочь в организации транспортного сообщения в северных регионах, – подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Большое внимание при создании вертолета уделено возможности выполнения полетов в условиях характерной для Арктики малоориентирной местности, полярной ночи, сложной погодной обстановки, пропадания спутниковых сигналов и радиосвязи. Для этого машина оснащается специальным комплексом пилотажно-навигационного оборудования.



В комплекс входит несколько навигационных систем определения местоположения вертолёта, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот. Машина способна в автоматическом режиме выполнять висение, полёт по запланированному маршруту висения и заход на посадку. Пилотажно-навигационный комплекс существенно снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности полёта, сообщили в пресс-службе УУАЗ.

