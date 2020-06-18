«Спасибо, дорогие доктора!»: В Бурятии готовят клип ко Дню медработника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вера Шобосоева написала песню о работниках медицины



Бурятский поэт-композитор, продюсер, эстрадная певица Вера Шобосоева вначале мая в интернете нашла стихотворение поэтессы Марии Шадриной из Санкт-Петербурга, которое было посвящено медицинским работникам.



- Недавно я написала новую песню, она называется «Спасибо, дорогие доктора!». Это песня о врачах и всех работниках медицины, которые не покладая сил, а иногда и ценой своего здоровья, спасают жизни людей. Автор Мария Шадрина – поэт, гид, сотрудник Государственного Эрмитажа. Когда я читала стихотворение музыка на него ложилась так легко. Мы списались в социальных сетях с Марией, она дала согласие, - рассказала Вера Шобосоева.



Мария Шадрина, автор стихотворения, положенного на песню, говорит, что стихотворение посвятила всем медицинским работникам, «которым сейчас приходится нелегко».



- Очень волнительно было слушать новое произведение. Это первая песня на мои стихи. Она меня очень тронула. В создании песни участвовали солистка театра оперы и балета Ольга Жигмитова, поэт-композитор Вера Шобосоева, студентка колледжа имени Чайковского Елена Буинова, преподаватель английского языка Валерий Букчимов, а также талантливый певец Цырен Нимаев. Большое спасибо творческому коллективу. Уверена, что песня должна всем понравиться, - поблагодарила Мария.



21 июня отмечается День медицинского работника. К этой дате артисты планируют закончить масштабный клип, который покажет работу врачей Бурятии.



Спонсорскую помощь оказали заместитель председателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Александр Иринчеев и член Общественной палаты Бурятии Светлана Хабаркова. Культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой сделал аранжировку песни и работу по записи голосов артистов. Съёмку клипа делал телеканал «Селенга ТВ».





