 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

В Улан-Удэ продуктовые наборы выдадут и в праздник, и в выходные

В Улан-Удэ продуктовые наборы выдадут и в праздник, и в выходные
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях

Выдача продуктовых наборов семьям с детьми от 16 до 18 лет, жителям Улан-Удэ, будет производиться с 12 по 18 июня включительно, в том числе и в выходные дни – с 12 по 14 июня с 9:00 до 16:00. Это касается детей, не обучающихся в образовательных учреждениях.

В Бурятии по линии минсоцзащиты Бурятии, по поручению главы республики Алексея Цыденова, проходит раздача продуктовых наборов семьям с детьми от 16 до 18 лет. Если быть точнее – на детей, рождённых до 11 мая 2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет.

Получить продуктовые наборы можно по указанным адресам:
- Советский и Октябрьский районы – ул. Бульвар Карла Маркса, 14.
- Железнодорожный район – ул. Комсомольская, 1А.

Для получения продуктового набора при себе необходимо иметь только паспорт (родителя или ребёнка).

Как отмечает пресс-служба минсоцзащиты РБ, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений получают продуктовые наборы по месту обучения.
минсоцзащиты социальная защита населения Улан-Удэ продукты питания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Общество, 11.06.2020
В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ продуктовые наборы выдадут и в праздник, и в выходные
В Улан-Удэ продуктовые наборы выдадут и в праздник, и в выходные
Общество, 11.06.2020
Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Общество, 11.06.2020
Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
В Иркутске движение по Глазковскому мосту в выходные будет ограничено на всё лето
Общество, 11.06.2020
Кроме этого, будет прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Общество, 11.06.2020
Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
В Забайкалье подвели итоги первенства по киокусинкай
Общество, 11.06.2020
Соревнования состоялись в дистанционном режиме
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Бурятские и алтайские ламы молятся за выздоровление главы буддистов Тывы
Общество, 11.06.2020
VIII Камба-лама Джампел Лодой находится в искусственной коме из-за коронавируса
В Чите развернули огромный триколор
В Чите развернули огромный триколор
Общество, 11.06.2020
Также в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
В Усть-Ордынском округе здание новой нацбиблиотеки сдадут в конце года
Общество, 11.06.2020
Также там разместятся национальные центры народного творчества и художественных народных промыслов
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Общество, 11.06.2020
Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
В Бурятии добровольные пожарные за свой счёт построили бокс
Общество, 11.06.2020
Под защитой добровольных пожарных находится три села в Тарбагатайском районе
В селе на севере Бурятии строят новую котельную
В селе на севере Бурятии строят новую котельную
Общество, 11.06.2020
Более экономичная и экологичная котельная появится в селе Ангоя
В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России
В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России
Общество, 11.06.2020
К всероссийскому фестивалю присоединятся Чита, посёлки Балейского и Тунгокоченского районов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^