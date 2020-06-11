В Улан-Удэ продуктовые наборы выдадут и в праздник, и в выходные

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Это касается семей с детьми от 16 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях



Выдача продуктовых наборов семьям с детьми от 16 до 18 лет, жителям Улан-Удэ, будет производиться с 12 по 18 июня включительно, в том числе и в выходные дни – с 12 по 14 июня с 9:00 до 16:00. Это касается детей, не обучающихся в образовательных учреждениях.



В Бурятии по линии минсоцзащиты Бурятии, по поручению главы республики Алексея Цыденова, проходит раздача продуктовых наборов семьям с детьми от 16 до 18 лет. Если быть точнее – на детей, рождённых до 11 мая 2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет.



Получить продуктовые наборы можно по указанным адресам:

- Советский и Октябрьский районы – ул. Бульвар Карла Маркса, 14.

- Железнодорожный район – ул. Комсомольская, 1А.



Для получения продуктового набора при себе необходимо иметь только паспорт (родителя или ребёнка).



Как отмечает пресс-служба минсоцзащиты РБ, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений получают продуктовые наборы по месту обучения.

