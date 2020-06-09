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Школьники Улан-Удэ написали эссе о женщинах на войне

Школьники Улан-Удэ написали эссе о женщинах на войне
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе

3 июня в Улан-Удэ были подведены итоги городского конкурса эссе «Женщины на войне: правда, о которой не принято говорить». Ребята присылали удивительные семейные истории своих предков; писали о уроженцах Бурятии и сибиряках, участвовавших в Великой Отечественной войне; рассказывали о малоизвестных участниках войны и знаменитых героях.

Все присланные работы оказались очень сильными и трогающими душу. Жюри также отметило высокую эрудицию участников в области военной истории и исторических персоналий.

Первое место заняла ученица 10 «Б» класса гимназии №59 Татьяна Иринчеева под руководством педагога Елены Цыдыповой. Второе место у ученицы студии «Журналист», десятиклассницы Дарьи Антроповой под руководством педагога Галины Шестаковой. Третье место досталось шестикласснице из школы №20 Марьяне Братеньковой и её учительнице Валентине Поневчинской. Победителям были вручены подарочные сертификаты.

Остальные участники были награждены грамотами и благодарственными письмами для педагогов. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

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