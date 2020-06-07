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Иркутян поздравили с Днём города с борта МКС

Общество, 
Поздравление на видео записал космонавт Анатолий Иванишин

6 июня Иркутск отметил 359-летие. С Днём города иркутян поздравил космонавт, Герой РФ Анатолий Иванишин, находящийся сейчас на МКС. Видеопоздравление опубликовала администрация Иркутска в Facebook.

Иванишин пожелал «нашему любимому городу» развития и процветания, а жителям – крепкого здоровья и «славных дел».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году, когда Улан-Удэ праздновал 350-летие, горожан также поздравили космонавты. Видео записали Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Анатолий Иванишин.

Справка:

Анатолий Иванишин родился 15 января 1969 года в Иркутске. Окончил здесь среднюю школу № 11, после чего поступил в Иркутский политехнический институт. В 1987 году по направлению Кировского районного военкомата поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое в 1991 году окончил с отличием и золотой медалью по специальности «Командная тактическая истребительной авиации» с присвоением квалификации «лётчик-инженер».

После окончания авиационного училища проходил службу в частях ВВС на должностях лётчика, старшего лётчика. Военный лётчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Офицер-водолаз.

В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов. Первый космический полёт выполнил с ноября 2011 года по апрель 2012 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. Второй космический полёт Анатолий Иванишин совершил с 7 июля по 30 октября 2016 года в качестве командира корабля «Союз МС-01», бортинженера МКС-48 и командира МКС-49. Это был первый полет на корабле «Союз» новой серии. Третий космический полёт Иванишина начался 9 апреля 2020 года. 
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