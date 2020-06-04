Больницы Иркутска получили 16 тысяч масок из Улан-Батора

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Гуманитарная помощь была закуплена на средства, собранные ассоциацией выпускников советских и российских вузов



Мэрия Иркутска передала в больницы областного центра гуманитарную помощь из города-побратима Улан-Батора. На средства, собранные Монгольской ассоциацией выпускников советских и российских вузов, были закуплены 16 тысяч медицинских масок.



Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Он отметил, что в детском лечебном учреждении традиционно оказывают высокопрофессиональную помощь и поблагодарил за работу медицинский персонал. Также глава города подчеркнул, что монгольская сторона уже не первый раз оказывает помощь Иркутской области. Так, например, в прошлом году Монгольская ассоциация выпускников принимала активное участие по сбору средств для населённых пунктов Иркутской области, пострадавших от наводнения.



- Сотрудничество между Иркутском и Улан-Батором продолжается уже более 20 лет. И когда наши соседи проявляют такое неравнодушие, такую отзывчивость, не остаются в стороне – мне, кажется, это говорит о многом. Речь идёт не просто о дипломатических отношениях, а о по-настоящему дружеских взаимосвязях, – отметил Руслан Болотов. – Убеждён, подобные мероприятия по оказанию взаимопомощи укрепят дальнейшее сотрудничество между нашими странами.



Также средства индивидуальной защиты для персонала сотрудники администрации доставили в Иркутский научный центр хирургии и травматологии и Иркутскую клиническую больницу №3. Помощь в организации доставки гуманитарной помощи в столицу региона оказали сотрудники федерального агентства «Россотрудничество», медицины катастроф Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

