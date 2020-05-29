Улан-удэнский волонтёр: «Помощь просили люди с тремя машинами и коттеджем»

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта из-за непростой ситуации с коронавирусом в Бурятии был создан волонтёрский штаб. Безвозмездно помогают людям почти тысяча добровольцев. К слову, 30 апреля президент России Владимир Путин во время видеоконференции с волонтёрами всероссийского проекта «Мы вместе» обещал поддержку для добровольцев. «Нужно обязательно поддержать волонтеров, которые работают в условиях повышенного риска. Поручаю правительству проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев в нынешних сложных условиях», - сказал тогда президент.
Улан-удэнцу Никите Машанову 19 лет. Молодой человек учится на втором курсе Бурятского лесопромышленного колледжа по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Основным увлечением Никиты является добровольчество. Он состоит в Улан-Удэнском отделении «Молодая гвардия». В 2019 и 2020 годах молодой человек помогал в организации премии «Призвание». Кроме этого, Никита – участник акций «Озеленение города» и «Народный контроль».
- Расскажи, с чего началась твоя добровольческая деятельность?
- Волонтёром я являюсь уже второй год. Узнал о «Молодой гвардии» два года назад, когда пришёл на первый курс. Предложили попробовать, посмотреть волонтёрскую деятельность. Я пришёл, мне рассказали немного, и у меня загорелись глаза. Я согласился «волонтёрить» от «Молодой гвардии».
В «ДоброДом» я пришёл также. В «Молодой гвардии» мне предложили попробовать себя в «ДоброДоме», то есть помочь. Я помогал. Я увидел, что здесь дружная компания, мне стало интересно. Потом предложили во время карантина «поволонтёрить».
- Откуда ты узнал, что тут, в «ДоброДоме», мобилизуются волонтёры для помощи людям? Кто тебе предложил?
- В беседе «Студенческих отрядов» написали: «Кто желает поволонтёрить на карантине?» Ну, и я согласился. Решил попробовать себя.
- Как принимал решение? Ведь работая здесь, ты подвергаешь опасности своё здоровье.
- Дня два я думал, советовался с родителями. Родители сказали: «Попробуй», против не были. Я, конечно, подумал о своём здоровье, но мне сказали, что защита будет. Я, если можно так сказать, отнёсся к этому легкомысленно, пошёл на «авось».
- С чего начинается день волонтёра?
- Приезжаем в «ДоброДом» утром и проходим, так скажем, санитарную обработку: дезинфицируем руки, маску меняем. Потом ждём заявку. Тут есть теннисный стол, сидим, разговариваем, обсуждаем, какие случаи у нас на «волонтёрстве» были. Потом говорят, что заявки появились, и начинается формирование бригад. Выдаётся заявка, мы формируем маршрут или нам его уже сформировали. Обзваниваем людей и делаем необходимые уточнения: либо это закупка продуктов, либо спонсорская помощь, которую выделяет правительство или сам «ДоброДом».
Перед тем как подъехать, мы снова звоним и предупреждаем. Всё. Отдаём пакет, фотографируем, составляем отчёт.
- Какие у вас есть инструкции? Что вам можно делать, а что нельзя?
- Да, есть инструкции. Когда волонтёр приходит в первый день, ему сразу говорят, что он должен каждые два часа менять маску, также не должен касаться людей, всё должно проходить бесконтактно. Пакет нужно вешать либо на ручку, либо ставить на землю. Необходимо соблюдать дистанцию от заявителя в полтора, а в идеале, в три метра. Ещё рекомендовано было не поворачиваться к заявителю спиной, но это больше весной было. Потому что некоторые люди психически неуравновешенные попадаются и могут нанести травму.
- Сколько человек входит в волонтёрскую бригаду?
- Обычно два, но есть где-то и по три человека.
- В конце марта, начале апреля почти все улан-удэнцы самоизолировались. Как для вас прошёл этот период? Я знаю, что в те дни поступало до 350 заявок в день.
- Мы отнеслись к этому с пониманием. У нас много бригад было, 10-11. Нам ещё и «Боевое братство» помогало. Приезжали частники. Они на своих машинах развозили.
Утром мы приходили, и нам по 10 заявок давали. Развозили всё это. Больше всего тогда продуктовых социальных пакетов было, то есть мы покупками мало занимались.
- Усталость сильная была?
- Усталость? Ну да, сильно уставал. Но ко всему быстро привыкаешь. А так в конце марта, в апреле, да, сильно уставали.
- Волонтёрский центр работает уже два месяца. За это время, какие положительные и приятные случаи с тобой приключались?
- Много людей нашу деятельность одобряют. Бывали случаи, когда по магазину идёшь, а ты в красной жилетке, люди спрашивают про товар, где он находится. Ты объясняешь: «Я не сотрудник, я волонтёр». «А, ну спасибо вам, здоровья», - отвечают. Начинают благодарности говорить, и тебе приятно становится.
На заявках бывает, что подарки дают. Ты отказываешься, а они всё равно в карман суют, приятно, конечно. Ну, а в целом, нам не нужны подарки, мы, волонтёры, помогаем бескорыстно.
- А негатив есть?
- Его меньше, и это хорошо.
Был такой случай, я его всем рассказываю. Приехали мы на Дивизку. Нас попросили съездить в магазин. Мы посмотрели список продуктов. Проехались по близлежащим магазинам, купили всё, что надо, но двух товаров не хватало. Привезли. Женщина перезванивает и говорит: «Вы мне не такой товар привезли и т. д. и т. п. И вообще, я вас просила в «Абсолют» скататься». «Абсолют» находится далеко, просто жечь бензин невыгодно. Мы это объяснили. Извинились, то что в «Абсолют» не поехали, водитель был против. Она отвечает: «Ладно, с этим разобрались. Но вы мне 100 рублей недодали». Хотя я со своих денег ещё доплатил. Ещё 29 рублей сдачу принёс. Но вот так получилось. Женщина хотела даже заявление писать. Мы ей сказали, что завтра принесём ей деньги. Она говорит: «Окей, ладно. Не привезёте, будет заявление». Это тоже негативный случай. Здесь есть мой «косяк». Но всё равно негативный случай.
- Привезли?
- Привезли. Отвёз водитель. Сам, со своего кармана.
А ещё такой плохой момент есть, могу рассказать. Некоторые люди даже пакеты проверяют. Привозишь им социальный пакет, люди недовольны бывают. «Почему так мало крупы? Почему так мало того, сего?». Недовольны пакетом этим. Иногда хочется этот пакет забрать и отдать нуждающимся, но всё равно отдаёшь им. Многие с недоверием относятся.
- Ваш руководитель Эржэна Никифорова рассказывала, что у волонтёров часто бывает «эмоциональное выгорание». Ты сталкивался с этим?
- В первые дни, когда я пять дней отработал, вот там то да, «выгорание» было. Я уже не хотел «волонтёрить», я уже хотел отдохнуть. Я честно подошёл и сказал, что устал: «Я хочу отдохнуть. Дайте мне отдых». Мне сказали: «Два дня отдыхай, два дня работай». Вот так мы попеременке стали работать. Сильного, от такого графика, «выгорания» нет.
- С вами работал психолог. Как это происходило?
- Да-да, психолог приходил. Он очень сильно помог.
- Занятия были индивидуальные или групповые?
- Нет, занятия были групповые. В этом-то, психолог говорит, и есть плюс. Мы высказываемся, выслушиваем друг друга и понимаем, что мы не одни такие. То есть не у меня одного такие плохие моменты бывают, у другого тоже. Делимся положительными моментами. Радуемся за напарника, за товарища. Так легче всё переносится. Это сближает команду, и она делается ещё крепче.
- Добровольцы помогают всем, а какая помощь оказывается волонтёрам?
- Я живу сейчас бесплатно в общежитии. Ну я бы не сказал, что это общежитие. Это отель. Качество там выше. Также продукты. Правительство выделяет деньги, и нам покупают продукты…
- В отель вам покупают продукты?
- Да-да, в отель. Но я не знаю, может, это всё-таки от «ДоброДома». Говорили, что от министерства спорта: «Деньги выделили, мы купили вам». В общем, отель оплатили. Также машины правительственные выделили. Это хорошо. Не на «микриках» ездить раздавать, а на машинах. Обедаем в «ДоброДоме». Говорят, что спонсоры помогают. Многие магазины нам скидки делают.
Также энергетики нам поставляют, компания «Coca-Cola». В первые дни неограниченное количество было, бери сколько хочешь. Брали по 5-6 банок. Сейчас ограничили до одной банки, всё-таки вредно для здоровья.
Воду нам покупают. Молодёжный центр воду закупает.
- Как ты считаешь, какая социальная роль добровольца в период пандемии?
- Волонтёр – это человек, который помогает безвозмездно, а помощь нужна всегда. Тем более пожилым людям, им же нельзя выходить, они в зоне риска. Для этого волонтёры и нужны. Но только действительно нуждающимся. А не таким, у которых есть три машины и коттедж. Но такие люди ещё и волонтёров вызывают, и социальную помощь просят. Но это бред полный. В таких моментах не нужны волонтёры. Они сами могут себя обеспечить. А пожилым людям - да, им нужны волонтёры.