Улан-удэнский волонтёр: «Помощь просили люди с тремя машинами и коттеджем»



- Откуда ты узнал, что тут, в «ДоброДоме», мобилизуются волонтёры для помощи людям? Кто тебе предложил?



- В беседе «Студенческих отрядов» написали: «Кто желает поволонтёрить на карантине?» Ну, и я согласился. Решил попробовать себя.



- Как принимал решение? Ведь работая здесь, ты подвергаешь опасности своё здоровье.



- Дня два я думал, советовался с родителями. Родители сказали: «Попробуй», против не были. Я, конечно, подумал о своём здоровье, но мне сказали, что защита будет. Я, если можно так сказать, отнёсся к этому легкомысленно, пошёл на «авось».



