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В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft

Общество, 
Школьники воссоздали точную копию лицея в онлайн-игре

В Иркутске одиннадцатиклассники лицея ИГУ оригинально попрощались с лицеем и провели «Последний звонок» в онлайн-игре Minecraft. Школьники создали виртуальную копию лицея. Здание, коридоры, кабинеты и прилегающая территория были воссозданы в мельчайших подробностях, сообщает

Идея принадлежит одному из выпускников Артёму Романову.

- Всё было сделано ради атмосферы праздника, проведённого в лицее. Ведь в текущем положении мы не можем ощутить антураж стен родного лицея, - говорит создатель проекта.

Чтобы провести виртуальный «Последний звонок», в стенах созданного лицея собрались более 50 человек. Для праздничной атмосферы выпускники даже приготовили творческие номера.

Поддержали идею и учителя. В игре они сказали напутственные слова.

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