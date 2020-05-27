Школьники воссоздали точную копию лицея в онлайн-игре
В Иркутске одиннадцатиклассники лицея ИГУ оригинально попрощались с лицеем и провели «Последний звонок» в онлайн-игре Minecraft. Школьники создали виртуальную копию лицея. Здание, коридоры, кабинеты и прилегающая территория были воссозданы в мельчайших подробностях, сообщает
Идея принадлежит одному из выпускников Артёму Романову.
- Всё было сделано ради атмосферы праздника, проведённого в лицее. Ведь в текущем положении мы не можем ощутить антураж стен родного лицея, - говорит создатель проекта.
Чтобы провести виртуальный «Последний звонок», в стенах созданного лицея собрались более 50 человек. Для праздничной атмосферы выпускники даже приготовили творческие номера.
Поддержали идею и учителя. В игре они сказали напутственные слова.
В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft
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