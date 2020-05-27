 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня

Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Не исключено, что день проведения парада Победы будет выходным

Президент России Владимир Путин объявил дату проведения парада Победы во время вчерашнего совещания с министром обороны страны Сергеем Шойгу. В Москве парад состоится 24 июня.

По словам президента страны, ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих Вооружённых Силах остаётся стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний. Поэтому было принято решение о проведении парада.

- Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - сказал Владимир Путин.

Он приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдёт парад Победы, планируется объявить выходным днём.

«Бессмертный полк» на месяц позже

Строгие меры соблюдения безопасности нельзя соблюсти при проведении акции «Бессмертный полк», высказался президент. Поэтому «Бесммертный полк» состоится на месяц позднее, а именно 26 июля.

- Это ещё один день нашей ратной славы – в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю Вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны, - сообщил президент.

При этом он ответил, за ситуацией с коронавирусом в стране будут очень внимательно следить. И в случае, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то будет принято решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки.

По данным на 26 мая, в стране зарегистрировано 362 342 случая заболевания коронавирусом. В Бурятии на сегодня, 27 мая уже 1 364 случая заражения.

Как сообщал «Байкал-Daily», парад Победы был перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса. В Бурятии День Победы отметили в онлайн-режиме. Новинкой этого года стал полёт истребителей, а также утренний парад оркестров в центре города. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования можно посмотреть по ссылке
парад День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Общество, 27.05.2020
Не исключено, что день проведения парада Победы будет выходным
В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса
В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса
Общество, 27.05.2020
Военные смогут преодолеть более 20 препятствий
Улан-удэнцы сутки не смогут купить алкоголь
Улан-удэнцы сутки не смогут купить алкоголь
Общество, 27.05.2020
Завтра в школах пройдут онлайн-линейки «Последнего звонка»
В Бурятии установили 20 камер для поиска лесных пожаров
В Бурятии установили 20 камер для поиска лесных пожаров
Общество, 27.05.2020
Видеокамеры охватывают площадь в 3,5 миллиона га леса
Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Общество, 27.05.2020
Популярную у туристов территорию будут приводить в порядок
В Улан-Удэ проведут лабораторию молодых оперных режиссёров
В Улан-Удэ проведут лабораторию молодых оперных режиссёров
Общество, 27.05.2020
В творческом проекте «Байкал-опера» может принять участие любой режиссёр-постановщик в возрасте до 35 лет
Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Общество, 27.05.2020
Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
Общество, 27.05.2020
Комплектование в детские сады завершено
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Общество, 27.05.2020
Коридоры поликлиник опустели, несмотря на большое число детей, которым нужен медосмотр
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 27.05.2020
За последние сутки стало известно о трёх новых летальных случаях
Улан-удэнец продал дом, чтобы расплатиться по алиментам
Улан-удэнец продал дом, чтобы расплатиться по алиментам
Общество, 27.05.2020
Мужчина задолжал сыну и бывшей супруге крупную сумму
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Общество, 27.05.2020
Арсалан Будажапов попросил не дарить ему подарки на день рождения, а помочь другим людям
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
Общество, 27.05.2020
Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^