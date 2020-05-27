Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня

Не исключено, что день проведения парада Победы будет выходным
Президент России Владимир Путин объявил дату проведения парада Победы во время вчерашнего совещания с министром обороны страны Сергеем Шойгу. В Москве парад состоится 24 июня.
По словам президента страны, ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих Вооружённых Силах остаётся стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний. Поэтому было принято решение о проведении парада.
- Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - сказал Владимир Путин.
Он приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдёт парад Победы, планируется объявить выходным днём.
«Бессмертный полк» на месяц позже
Строгие меры соблюдения безопасности нельзя соблюсти при проведении акции «Бессмертный полк», высказался президент. Поэтому «Бесммертный полк» состоится на месяц позднее, а именно 26 июля.
- Это ещё один день нашей ратной славы – в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю Вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны, - сообщил президент.
При этом он ответил, за ситуацией с коронавирусом в стране будут очень внимательно следить. И в случае, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то будет принято решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки.
По данным на 26 мая, в стране зарегистрировано 362 342 случая заболевания коронавирусом. В Бурятии на сегодня, 27 мая уже 1 364 случая заражения.
Как сообщал «Байкал-Daily», парад Победы был перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса. В Бурятии День Победы отметили в онлайн-режиме. Новинкой этого года стал полёт истребителей, а также утренний парад оркестров в центре города. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования можно посмотреть по ссылке.
Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Общество, Фото:
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