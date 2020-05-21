В регионе более 800 случаев заражения COVID-19
По данным регионального оперативного штаба на 21 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 684 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Из числа заболевших 103 ребёнка. Врачи вылечили 301 человека, летальных случаев семь.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 863 случая заболевания коронавирусом. Госпитализирован 671 человек, из них 68 из обсерваторов и 266 вахтовиков. Умерло 8 человек, в том числе один за прошедшие сутки.
В Бурятии на утро 21 мая зарегистрировано 1090 случаев. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, в том числе за минувшие сутки 24 пациента. Также в статистику входят шесть летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
В Иркутской области скончался восьмой пациент с коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Медики стараются уделить этому ребёнку как можно больше внимания
Баклан с белым оперением был обнаружен впервые за всю историю наблюдений
Руководителю районного отдела социальной защиты населения внесено представление
Власти решают вопрос об увеличении количества мест для размещения прибывших рабочих
О дополнительных мерах безопасности в обсерваторов заявили после резонансного ЧП
В городском сквере высадили более двухсот саженцев
Местами возможны грозы
Цель мероприятия – развитие патриотизма у населения республики
В соревнованиях примут участие команды 2009 года рождения и младше
Приём документов проходит с соблюдением мер по профилактике коронавируса
Семьи обеспечат квартирами до конца 2020 года
Программа праздника посвящена Дню славянской письменности и Дню библиотек
Бесплатно раздадут 20 тысяч средств индивидуальной защиты
Мероприятие состоится в онлайн-формате
Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»