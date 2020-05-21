 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

В Иркутской области скончался восьмой пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался восьмой пациент с коронавирусом
Общество, 
В регионе более 800 случаев заражения COVID-19

По данным регионального оперативного штаба на 21 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 684 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Из числа заболевших 103 ребёнка. Врачи вылечили 301 человека, летальных случаев семь.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 863 случая заболевания коронавирусом. Госпитализирован 671 человек, из них 68 из обсерваторов и 266 вахтовиков. Умерло 8 человек, в том числе один за прошедшие сутки.

В Бурятии на утро 21 мая зарегистрировано 1090 случаев. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, в том числе за минувшие сутки 24 пациента. Также в статистику входят шесть летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.



профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В обсерваторе в Бурятии мальчик, чьи родители оба заразились, живёт один
В обсерваторе в Бурятии мальчик, чьи родители оба заразились, живёт один
Общество, 21.05.2020
Медики стараются уделить этому ребёнку как можно больше внимания
В Бурятии обнаружили первого баклана-альбиноса
В Бурятии обнаружили первого баклана-альбиноса
Общество, 21.05.2020
Баклан с белым оперением был обнаружен впервые за всю историю наблюдений
В Бурятии ветерану не компенсировали расходы на «коммуналку»
В Бурятии ветерану не компенсировали расходы на «коммуналку»
Общество, 21.05.2020
Руководителю районного отдела социальной защиты населения внесено представление
В Удмуртию приехали 202 вахтовика из Улан-Удэ
В Удмуртию приехали 202 вахтовика из Улан-Удэ
Общество, 21.05.2020
Власти решают вопрос об увеличении количества мест для размещения прибывших рабочих
В Бурятии после нападения на медсестёр в обсерваторах усилили охрану
В Бурятии после нападения на медсестёр в обсерваторах усилили охрану
Общество, 21.05.2020
О дополнительных мерах безопасности в обсерваторов заявили после резонансного ЧП
В Улан-Удэ на озеленение потратят 107 млн. рублей
В Улан-Удэ на озеленение потратят 107 млн. рублей
Общество, 21.05.2020
В городском сквере высадили более двухсот саженцев
В Бурятии стартует акция «История России в песнях и стихах»
В Бурятии стартует акция «История России в песнях и стихах»
Общество, 20.05.2020
Цель мероприятия – развитие патриотизма у населения республики
В Бурятии пройдёт детское первенство по шахматам
В Бурятии пройдёт детское первенство по шахматам
Общество, 20.05.2020
В соревнованиях примут участие команды 2009 года рождения и младше
В Улан-Удэ школы продолжают набор первоклассников
В Улан-Удэ школы продолжают набор первоклассников
Общество, 20.05.2020
Приём документов проходит с соблюдением мер по профилактике коронавируса
В Забайкалье 30 обманутых дольщиков получат квартиры
В Забайкалье 30 обманутых дольщиков получат квартиры
Общество, 20.05.2020
Семьи обеспечат квартирами до конца 2020 года
В Бурятии отметят онлайн-праздник книги и чтения
В Бурятии отметят онлайн-праздник книги и чтения
Общество, 20.05.2020
Программа праздника посвящена Дню славянской письменности и Дню библиотек
Иркутянам старше 60 лет выдадут медицинские маски
Иркутянам старше 60 лет выдадут медицинские маски
Общество, 20.05.2020
Бесплатно раздадут 20 тысяч средств индивидуальной защиты
В Чите проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля
В Чите проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля
Общество, 20.05.2020
Мероприятие состоится в онлайн-формате
Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет
Жители Бурятии могут задать вопросы по соцзащите через Интернет
Общество, 20.05.2020
Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^