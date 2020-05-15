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В Чите бездомные украли ограждения во время ремонта теплосетей

В Чите бездомные украли ограждения во время ремонта теплосетей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил около 60 тысяч рублей

В отдел полиции Читы поступило сообщение от сотрудника территориальной генерирующей компании о том, что на территории, где проводилась замена теплосетей в посёлке Текстильщиков, неизвестные украли 24 листа металлического ограждения. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин без определённого места жительства, 38 и 29 лет.

Ранее судимые мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.

Выяснилось, что ночью подозреваемые стащили металлическое ограждение с неохраняемой территории. Похищенное они спрятали недалеко от места преступления, затем продали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Стражами порядка устанавливается место сбыта украденного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
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