В Чите бездомные украли ограждения во время ремонта теплосетей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб составил около 60 тысяч рублей



В отдел полиции Читы поступило сообщение от сотрудника территориальной генерирующей компании о том, что на территории, где проводилась замена теплосетей в посёлке Текстильщиков, неизвестные украли 24 листа металлического ограждения. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.



На месте происшествия сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин без определённого места жительства, 38 и 29 лет.



Ранее судимые мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.



Выяснилось, что ночью подозреваемые стащили металлическое ограждение с неохраняемой территории. Похищенное они спрятали недалеко от места преступления, затем продали.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.



Стражами порядка устанавливается место сбыта украденного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

