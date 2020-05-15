В середине мая Улан-Удэ засыпало снегом

Сегодня, 15 мая, в Улан-Удэ выпал снег. Непогода впечатлила жителей Бурятии, своими мнениями люди делятся в соцсетях. Одним из высказавшихся стал директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.
- Мокрый снег впитывается даже лучше, чем дождь. Всех с дождичком и снегом! Особенно тех, кто работает с землёй и сочувствующих им! – написал он на своей странице в Facebook.
Внезапным осадкам не очень обрадовались автомобилисты, которые уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Жители республики призывают друг друга быть осторожными на дорогах.
«Вот правильно я думал, что машину переобувать рано», «Как чувствовала, зимние шины не сменила», «Привет любителям летней резины», «Будьте аккуратны на дорогах! Соблюдайте ПДД», писали пользователи Сети.
Снимки появились в нескольких популярных пабликах. Подписчики странички ves_ulan_ude_ рассказывают свои впечатления о непогоде: «У нас в Зверосовхозе снег ковром, все белым бело… А в городе грязь, все тает...», «Это где снег? У нас тут дождь», «Как всегда, и в июне падает снег порой», «Природа всячески противится окончанию самоизоляции, то ветра, то снег... не отдохнула ещё от нас как следует…», «Я тут заметила, последние несколько лет в Москве 9 мая разгоняют облака и тучи, а через несколько дней у нас идёт снег! Подозрительно что-то».
Кому-то всё равно на выпавший снег, у них своя посевная: «Картошку садить надо», «Ничего не знаю, пора садить картошку».
Другие напомнили, что в Бурятии нередко снег выпадает даже летом. По их мнению, в майском снеге ничего необычного: «Каждый год такое, привыкнуть пора, народ», «Почти каждый год такое», «Это явление не удивление. Такое часто раньше бывало», «В 2007 году снег в июне был. Поэтому я ни чему уже не удивляюсь», «Мы что в Африке живём? Как будто снега раньше не было. Ещё скажите, что у нас в декабре зима, а в июне лето», высказывались подписчики паблика buryatia_online.
Некоторые жители Бурятии пересылали друг другу смешные стихотворения на эту тему:
«Люблю снежок в начале мая,
Морозец, лёгкий гололёд,
И лыжи снова доставая,
В восторге я, что снег идёт.
Под снегом скрылись помидоры,
Пусть кое-где торчит тюльпан,
И их, однако, очень скоро
Весенний заметёт буран.
И вряд ли я весну увижу —
Изменницу и егозу…
Май, снег, метель и скоро лыжи!
И Тютчев зря любил грозу».