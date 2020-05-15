В середине мая Улан-Удэ засыпало снегом





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 14 Май 2020 в 5:22 PDT



Снимки появились в нескольких популярных пабликах. Подписчики странички ves_ulan_ude_ рассказывают свои впечатления о непогоде: «У нас в Зверосовхозе снег ковром, все белым бело… А в городе грязь, все тает...», «Это где снег? У нас тут дождь», «Как всегда, и в июне падает снег порой», «Природа всячески противится окончанию самоизоляции, то ветра, то снег... не отдохнула ещё от нас как следует…», «Я тут заметила, последние несколько лет в Москве 9 мая разгоняют облака и тучи, а через несколько дней у нас идёт снег! Подозрительно что-то». Снимки появились в нескольких популярных пабликах. Подписчики странички ves_ulan_ude_ рассказывают свои впечатления о непогоде: «У нас в Зверосовхозе снег ковром, все белым бело… А в городе грязь, все тает...», «Это где снег? У нас тут дождь», «Как всегда, и в июне падает снег порой», «Природа всячески противится окончанию самоизоляции, то ветра, то снег... не отдохнула ещё от нас как следует…», «Я тут заметила, последние несколько лет в Москве 9 мая разгоняют облака и тучи, а через несколько дней у нас идёт снег! Подозрительно что-то».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 14 Май 2020 в 5:10 PDT



Кому-то всё равно на выпавший снег, у них своя посевная: «Картошку садить надо», «Ничего не знаю, пора садить картошку».



Другие напомнили, что в Бурятии нередко снег выпадает даже летом. По их мнению, в майском снеге ничего необычного: «Каждый год такое, привыкнуть пора, народ», «Почти каждый год такое», «Это явление не удивление. Такое часто раньше бывало», «В 2007 году снег в июне был. Поэтому я ни чему уже не удивляюсь», «Мы что в Африке живём? Как будто снега раньше не было. Ещё скажите, что у нас в декабре зима, а в июне лето», высказывались подписчики паблика buryatia_online.



Некоторые жители Бурятии пересылали друг другу смешные стихотворения на эту тему:



«Люблю снежок в начале мая,

Морозец, лёгкий гололёд,

И лыжи снова доставая,

В восторге я, что снег идёт.

Под снегом скрылись помидоры,

Пусть кое-где торчит тюльпан,

И их, однако, очень скоро

Весенний заметёт буран.

И вряд ли я весну увижу —

Изменницу и егозу…

Май, снег, метель и скоро лыжи!

И Тютчев зря любил грозу».

Кому-то всё равно на выпавший снег, у них своя посевная: «Картошку садить надо», «Ничего не знаю, пора садить картошку».Другие напомнили, что в Бурятии нередко снег выпадает даже летом. По их мнению, в майском снеге ничего необычного: «Каждый год такое, привыкнуть пора, народ», «Почти каждый год такое», «Это явление не удивление. Такое часто раньше бывало», «В 2007 году снег в июне был. Поэтому я ни чему уже не удивляюсь», «Мы что в Африке живём? Как будто снега раньше не было. Ещё скажите, что у нас в декабре зима, а в июне лето», высказывались подписчики паблика buryatia_online.Некоторые жители Бурятии пересылали друг другу смешные стихотворения на эту тему:«Люблю снежок в начале мая,Морозец, лёгкий гололёд,И лыжи снова доставая,В восторге я, что снег идёт.Под снегом скрылись помидоры,Пусть кое-где торчит тюльпан,И их, однако, очень скороВесенний заметёт буран.И вряд ли я весну увижу —Изменницу и егозу…Май, снег, метель и скоро лыжи!И Тютчев зря любил грозу».

Сегодня, 15 мая, в Улан-Удэ выпал снег. Непогода впечатлила жителей Бурятии, своими мнениями люди делятся в соцсетях. Одним из высказавшихся стал директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.- Мокрый снег впитывается даже лучше, чем дождь. Всех с дождичком и снегом! Особенно тех, кто работает с землёй и сочувствующих им! – написал он на своей странице в Facebook.Внезапным осадкам не очень обрадовались автомобилисты, которые уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Жители республики призывают друг друга быть осторожными на дорогах.«Вот правильно я думал, что машину переобувать рано», «Как чувствовала, зимние шины не сменила», «Привет любителям летней резины», «Будьте аккуратны на дорогах! Соблюдайте ПДД», писали пользователи Сети.