В Забайкалье набирает обороты акция-батл «Фронтовая частушка»

В мероприятии участвуют все желающие



В Забайкальском крае набирает обороты акция «Фронтовая частушка в самоизоляции».



В мероприятии участвуют дети и взрослые, любители и профессионалы, коллективы и люди с разным уровнем музыкальной подготовки. Организаторы не ставят рамки для конкурсантов. Частушки исполняются под любой аккомпанемент. По мере накопления материала видео конкурсантов публикуются на официальном сайте, страничках учреждения в социальных сетях и на канале YouTube.



Своё мастерство продемонстрировали в том числе преподаватели и студенты специализации этно-художественного творчества Забайкальского краевого училища культуры.



Акция-батл «Фронтовая частушка в самоизоляции», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 7 мая и будет проходить до конца месяца. Каждый желающий может записать видео с исполнением частушки и прислать на почту zkfilarmonia@mail.ru. Участники проекта получат призы от Забайкальской краевой филармонии, сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.





