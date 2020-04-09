В Бурятии, несмотря на коронавирус, просят не затягивать с весенним призывом

Призывные комиссии начнут работу не раньше 13 апреля



С 1 апреля в России в соответствии с указом президента стартовал весенний призыв в армию, который продлится до середины июля. В связи с коронавирусом призывные комиссии в Бурятии начнут работу не ранее 13 апреля, сообщает пресс-служба правительства республики.



Об этом сообщил 7 апреля военный комиссар Бурятии Александр Трубников на заседании республиканского оперативного штаба под председательством главы Алексея Цыденова.



- В соответствии с указанием Генерального штаба России, заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля, но основная работа по весеннему призыву начнётся после праздников, с 12 мая. Если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, в тех районах, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, просьба начать заседания районных призывных комиссий со второй половины апреля, чтобы не затягивать работу, - сообщил Александр Трубников.



Ранее военный комиссар подписал приказ «О мерах по выполнению в военном комиссариате республики Бурятия мер обеспечения эпидемиологической безопасности». Согласно документу, призывникам, получившим повестку о необходимости прибыть в военный комиссариат до 13 апреля, следует явиться после улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.



В случае крайней необходимости и при наличии документов о праве на отсрочку от призыва заседания призывных комиссии проводиться будут, но без вызова граждан в военный комиссариат района.



При этом отправка команд со сборного пункта до мест дальнейшего прохождения службы запланирована не ранее 20 мая.



Все призывники будут проходить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию непосредственно перед отправкой в воинскую часть.



- Тестирование будет проходить на сборном пункте непосредственно перед отправкой команды. При этом у нас есть все необходимые средства защиты от коронавирусной инфекции и строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. На сегодняшний день в вооружённых силах страны нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежедневно в воинских частях четыре раза замеряется температура у военнослужащих, проводится дезинфекция в помещениях и другие мероприятия, - отметил Александр Трубников.



Приказом военного комиссара по Бурятии предусмотрен ряд мер: использование средств индивидуальной защиты, ежедневное (не менее трёх раз в день) измерение температуры тела сотрудников, измерение температуры тела посетителей, запрет посетителей без масок, ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не менее двух раз в течение рабочего времени, проветривание помещений.

