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Душевный подъём в День Победы почувствовали более 60% россиян

Душевный подъём в День Победы почувствовали более 60% россиян
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии более 100 тысяч человек участвовали в акциях 9 мая

В этом году более 50% россиян приняли участие как минимум в одном мероприятии или акции, организованной ко Дню Победы. При этом 62% населения почувствовали 9 мая душевный подъём и ощущение единения народа, следует из исследования ВЦИОМ.

По результатам исследования, 87-93% населения относится к мероприятиям Дня Победы положительно. Более чем половине россиян понравился новый формат празднования – они выступили за то, чтобы продолжить в следующем году проводить акции и челленджи онлайн вместе с традиционными мероприятиями.

Напомним, в Бурятии 75-летие Победы из-за коронавируса праздновали преимущественно онлайн. Утром без скопления людей официальные лица и военные возложили цветы на Мемориале Победы. А жители республики приняли участие в «Бессмертном полку» онлайн, украсили балконы, пели песни и зажигали в окнах фонарики. Празднование завершилось артиллерийским салютом

По данным комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы, в Бурятии на сегодняшний день проживает 182 ветерана-участника Великой Отечественной войны. Все они получили телефонное поздравление в рамках проекта «Телефонное поздравление ветерана». 18 из них получили телефонные поздравления от главы Бурятии и его заместителей. Для 11 ветеранов были организованы Парады у дома.

Театрализованные представления «фронтовых бригад» и волонтеров, организованные в рамках акции «Бидэ сугтаабди» («Мы Рядом»), прошли около домов 162 участников Великой Отечественной войны. Как сообщал «Байкал-Daily», бригады артистов муниципальных учреждений культуры приезжали во дворы и устраивали небольшие концерты прямо под окнами ветеранов

В рамках акции «Сад Памяти» с 1 по 9 мая в республике высадили более 23 тысяч саженцев. В акции «Поём Двором» приняли участие 245 дворов, флагами России в рамках проекта «Флаг России. 9 мая» украшено 30 домов. Кроме этого, тысячи граждан разместили флаги неорганизовано, в том числе на частных домах в сельской местности.

К акции «Окна Победы» присоединилось не менее 100 000 жителей Бурятии и 50 коммерческих организаций, предприятий, магазинов. Фото украшенных окон и балконов можно посмотреть здесь.  

Кроме этого, волонтеры распространили 28 тысяч Георгиевских ленточек, а флешмоб «Фонарики Победы» собрал более 150 000 участников. Жители Бурятии использовали свечки, бытовые фонарики, фонарики смартфонов.

День Победы правительство республики
 
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