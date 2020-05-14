В Иркутске возобновили работу общественные бани

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Одновременно в бане могут находиться не более 30 человек



В рамках реализации первого этапа выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 14 мая в Иркутске возобновляется работа муниципальных бань. Накануне во всех помещениях проведена генеральная уборка с применением антисептических средств. Об этом рассказала начальник отдела инвестиционной деятельности администрации города Наталия Колесник.



- Муниципальные бани будут работать по обычному графику с соблюдением необходимых санитарных правил, социальной дистанции. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. У посетителей бани бесконтактным способом будет измеряться температура. Каждые 2 часа во всех помещениях предусмотрено проведение влажной уборки с применением антисептиков. Единовременно в бане смогут находиться не более 30 человек, – пояснила Наталия Колесник.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в рамках первого этапа выхода из режима ограничений с соблюдением необходимых мер безопасности также разрешена работа стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом. Соответствующий указ 12 мая 2020 года подписал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

