 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

В Иркутске возобновили работу общественные бани

В Иркутске возобновили работу общественные бани
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Одновременно в бане могут находиться не более 30 человек

В рамках реализации первого этапа выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 14 мая в Иркутске возобновляется работа муниципальных бань. Накануне во всех помещениях проведена генеральная уборка с применением антисептических средств. Об этом рассказала начальник отдела инвестиционной деятельности администрации города Наталия Колесник.

- Муниципальные бани будут работать по обычному графику с соблюдением необходимых санитарных правил, социальной дистанции. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. У посетителей бани бесконтактным способом будет измеряться температура. Каждые 2 часа во всех помещениях предусмотрено проведение влажной уборки с применением антисептиков. Единовременно в бане смогут находиться не более 30 человек, – пояснила Наталия Колесник.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в рамках первого этапа выхода из режима ограничений с соблюдением необходимых мер безопасности также разрешена работа стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом. Соответствующий указ 12 мая 2020 года подписал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
коронавирус Иркутск бани
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школах Бурятии могут отменить общие перемены
В школах Бурятии могут отменить общие перемены
Общество, 14.05.2020
Также в школах рекомендовать установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук
Пожарная машина с трудом проехала по ДНТ в Улан-Удэ
Пожарная машина с трудом проехала по ДНТ в Улан-Удэ
Общество, 14.05.2020
Дачные и садовые товарищества в Улан-Удэ проверили на пожарную безопасность
Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии
Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии
Общество, 14.05.2020
В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 26 автомобилей
В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака
В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака
Общество, 14.05.2020
В Бурятии уже добились позитивных изменений в борьбе с пьянством, но инициатива Госдумы может всё обесценить
В Улан-Удэ выдали почти 10 тысяч школьных сухпайков
В Улан-Удэ выдали почти 10 тысяч школьных сухпайков
Общество, 14.05.2020
В этом месяце продуктовые наборы получат более 16 тысяч детей
В Иркутской области прибывшую москвичку принудительно отправили в обсерватор
В Иркутской области прибывшую москвичку принудительно отправили в обсерватор
Общество, 14.05.2020
Женщина отказывалась от изоляции в обсерваторе, подвергая себя и окружающих опасности    
В Бурятии появилась странная дорожная разметка
В Бурятии появилась странная дорожная разметка
Общество, 14.05.2020
Кривую разметку уже высмеяли в соцсетях
В Бурятии завершается капремонт двух домов культуры
В Бурятии завершается капремонт двух домов культуры
Общество, 14.05.2020
В домах культуры проведён демонтаж стен, потолков, полов
В России растёт число заболевших коронавирусом
В России растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 14.05.2020
Выздоровело более 53-х тысяч человек
В Бурятии осуждённые в День Победы отжались более 500 раз
В Бурятии осуждённые в День Победы отжались более 500 раз
Общество, 14.05.2020
В исправительной колонии №1 провели акцию «Рекорд Победы»
Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике
Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике
Общество, 14.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о том, как в Бурятии проходит особенная призывная кампания
Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно
Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно
Общество, 14.05.2020
Госдума приняла закон о возможности голосования дистанционно
В Байкальском заповеднике появился новый экспонат
В Байкальском заповеднике появился новый экспонат
Общество, 14.05.2020
Обзорную карту федеральных особо охраняемых природных территорий России украсили новые обозначения заповедников и нацпарков

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^