В Бурятии военные отрепетировали салют ко Дню Победы. Видео

В Бурятии на полигоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели генеральную совместную тренировку с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск.

Участвовали два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.- В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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