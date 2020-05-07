В Бурятии военные отрепетировали салют ко Дню Победы. Видео

В Бурятии на полигоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели генеральную совместную тренировку с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск.
Участвовали два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.
- В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Улан-Удэ 9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений для жителей и гостей столицы Бурятии состоится праздничный салют, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
Как сообщал «Байкал-Daily», парад и массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы отменены из-за распространения коронавируса. Жители Бурятии отмечают 9 мая дома – участвуют в челленджах, в «Бессмертном полке» онлайн, кроме того, в 10 утра над городом пролетит боевая авиация.
- Уважаемые земляки, боремся с вирусом, берём его под контроль, снимаем ограничения и постепенно возвращаемся к нормальной экономической жизни. Великий праздник День Победы будет, всё равно отпразднуем, но в другом формате, - заявил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
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- В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Улан-Удэ 9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений для жителей и гостей столицы Бурятии состоится праздничный салют, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
Как сообщал «Байкал-Daily», парад и массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы отменены из-за распространения коронавируса. Жители Бурятии отмечают 9 мая дома – участвуют в челленджах, в «Бессмертном полке» онлайн, кроме того, в 10 утра над городом пролетит боевая авиация.
- Уважаемые земляки, боремся с вирусом, берём его под контроль, снимаем ограничения и постепенно возвращаемся к нормальной экономической жизни. Великий праздник День Победы будет, всё равно отпразднуем, но в другом формате, - заявил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
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