«От офицера до генерал-майора»: О боевом пути Героя Ильи Балдынова









В Улан-Удэ в посёлке Загорск есть улица Балдынова – она названа в честь Героя Советского Союза Ильи Васильевича Балдынова, прошедшего боевой путь в годы войны от офицера до командира прославленной дивизии, от капитана – до генерал-майора.Илья Васильевич Балдынов родился в семье скотовода в 1903 году в улусе Молоевском, ныне Булуса Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Начальное образование получил после Октябрьской революции у «ходящего» по улусам учителя.С 12 лет начал трудовую деятельность. С юных лет Илья Балданов боролся за укрепление Советской власти, принимал участие в ликвидации контрреволюционных банд Кочкина и Донского. Молодого революционера Илью Балдынова назначили красным избачом, а затем старшим милиционером.В мае 1925 года по решению обкома партии 25 комсомольцев-активистов, в том числе Илья Балдынов, были командированы в Ленинградскую кавалерийскую школу. После окончания школы Илью Васильевича Балдынова назначили командиром взвода 74-го кавполка 5-й Кубанской бригады, которой командовал Константин Рокоссовский.Затем Илью Балдынова командируют в распоряжение Буркавдивизиона, где его назначили командиром отдельного пулемётного взвода. В 1929 году он принимает активное участие в боях на КВЖД против белокитайцев и белогвардейцев. За мужество, отвагу, проявленные в боях на КВЖД, он был награждён орденом Красного Знамени.В 1934 году Илья Балдынов поступил в Военную академию имени Фрунзе. Летом 1936 года после успешного окончания академии его назначили начальником штаба Бурятского кавалерийского полка.В 1940 году Илья Васильевич, как один из грамотных, теоретически и практически подготовленных командиров, назначается старшим преподавателем Высших курсов усовершенствования командного состава красной конницы в городе Новочеркасск, где и застала его Великая Отечественная война.22 июня 1941 года Военный совет Северо-Кавказского военного округа поручил капитану Балдынову выехать в Краснодар для формирования 72-й Кубанской кавалерийской дивизии, затем его назначили командиром 190-го кавалерийского полка. В декабре 1941 года дивизия перебазировалась на Крымское направление и вошла в состав резерва фронта.В мае 1942 года дивизия вступила в бой с многократно превосходящими силами врага и понесла тяжёлые потери – дивизию расформировали, а Балдынову поручили организовать мотострелковую бригаду. Перед бригадой была поставлена задача оборонять Туапсе и не допускать прорыва фашистов.В январе 1943 года вместе с войсками фронта бригада перешла в наступление. За умелое руководство войсками в оборонительных сражениях на Кавказе Илья Балдынов был награждён орденом Отечественной войны I степени.В июле 1943 года Илью Балдынова назначили командиром 109-й гвардейской дивизии, которой он командовал до конца войны. Дивизия прошла славный боевой путь от седых кавказских гор до столицы Чехословакии Праги и до Порт-Артура на востоке. Дивизия принимала участие в освобождении Кубани, Донбасса, городов Берислава, Херсон, Николаев, Одесса, Кишинев, с боем форсировала водные преграды Молочная, Днепр, Одесские лиманы, Днестр и другие.После победы над фашистской Германией дивизия совершила беспримерный, героический 1500-километровый марш через безводную пустыню Чахар и высокогорные хребты Большого Хингана при 50-градусной жаре. Неожиданное появление в тылу 109-й дивизии намного ускорило разгром Квантунской армии Японии.За участие в боях с японскими милитаристами дивизия получает почётное наименование «Хинганская», её командиру присваивается воинское звание генерал-майор.За умелое руководство боевыми операциями и образцовое выполнение заданий командования, за отвагу и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года Илье Балдынову было присвоено звание Героя Советского Союза, а постановлением СНК ССРР - звание генерал-майора.В 1946 году Илья Балдынов был избран депутатом Верховного Совета СССР. Избирался депутатом районных, городских и областных Советов по местам службы. С 1951 года по 1955 год Илья Балдынов работал в Военной академии имени Фрунзе старшим преподавателем, а затем ушёл на заслуженный отдых.Скончался Илья Васильевич Балдынов в 1980 году. Похоронен в Улан-Удэ.