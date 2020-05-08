В Бурятии пройдёт праздничный онлайн-турнир по шахматам

Победители «Турнира Победы» получат денежные призы



В Бурятии 10 мая в режиме онлайн состоится праздничный республиканский турнир по игре в шахматы. «Турнир Победы» будет проходить на платформе lichess.ru. С 14:00 можно играть в шахматы на сайте или на телефоне, установив соответствующее приложение.



Для регистрации нужно отправить организаторам данные в сообщении при вступлении в клуб «Турнир Победы» (https://lichess.org/team/9gn03vhh). Вступать в клуб лучше заранее. В форуме турнира будут опубликованы правила, среди которых контроль времени партий. Регистрация участников заканчивается 10 мая в 13:00.



Организаторами онлайн-турнира выступят школа шахмат международного гроссмейстера Антона Шомоева и Бурятское отделение «Единой России», которое предоставит призы. Об этом сообщает пресс-служба партии.



- В условиях самоизоляции хочется как-то помочь разнообразить досуг людям, – рассказал депутат Городского совета Улан-Удэ Вадим Бредний. – Мы рассчитываем, что в турнире примут участие и взрослые, и дети. Считаю, что игра в шахматы – это один из лучших способов провести досуг. Буду рад, если в турнире примут участие все районы республики.



- Спасибо Вадиму Витальевичу Бредний за финансовую поддержку турнира, – говорит гроссмейстер Антон Шомоев. – Победители праздничного «Турнира Победы» получат денежные призы. Этот шахматный турнир организован нами в развлекательных целях. Мы часто проводим межрегиональные турниры в онлайн-режиме, ученики таким образом набираются опыта.



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