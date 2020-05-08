Жители Бурятии сажали огурцы и раскопали скелеты





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 7 Май 2020 в 10:22 PDT



На месте работают специалисты. После анализа будет установлена дата захоронения.



Серия публикаций видео с места необычной находки появилась в паблике buryatia_online. Подписчики удивились неожиданной находке. Своими впечатлениями люди делятся в комментариях.



«Это как надо так огурцы садить, чтобы захоронение найти, или я не смыслю в садово-огороднических делах?», «А на какую глубину сдадите огурчики?», «Клад ищите, наверняка рядом есть», «Вот это да!!! Ничего себе огород!», «Захоронению 6000 лет?! И это в год, когда случился коронавирус, астероид пролетел над ухом!! Блин, а я ещё «12 обезьян» посмотрел», «Короче, вы в этом году без огурцов остались», «Закопайте их обратно», писали пользователи Сети. Кто-то предложил, что у находки может быть криминальное прошлое. На месте работают специалисты. После анализа будет установлена дата захоронения.Серия публикаций видео с места необычной находки появилась в паблике buryatia_online. Подписчики удивились неожиданной находке. Своими впечатлениями люди делятся в комментариях.«Это как надо так огурцы садить, чтобы захоронение найти, или я не смыслю в садово-огороднических делах?», «А на какую глубину сдадите огурчики?», «Клад ищите, наверняка рядом есть», «Вот это да!!! Ничего себе огород!», «Захоронению 6000 лет?! И это в год, когда случился коронавирус, астероид пролетел над ухом!! Блин, а я ещё «12 обезьян» посмотрел», «Короче, вы в этом году без огурцов остались», «Закопайте их обратно», писали пользователи Сети. Кто-то предложил, что у находки может быть криминальное прошлое.





Жители Бурятии в огороде откопали три скелета. Звучат мнения, что находке около шести тысяч лет. Точное место находки пока не называется. Известно, что скелеты нашли во время посадки огурцов.- Там три скелета: два взрослых и один детский. Есть у них амулет из камня, на тот момент железа ещё не было. Очень интересно, - рассказала местная жительница, во дворе дома родителей мужа которой нашли скелеты.