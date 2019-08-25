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Улан-удэнцы сообщают о найденных на улице человеческих останках (фото 18+)

Улан-удэнцы сообщают о найденных на улице человеческих останках (фото 18+)
Происшествия,  Фото:pixabay.com, crimburyatia.ru, ves_ulan_ude_
На страшную находку в микрорайоне столицы Бурятии наткнулись прохожие 

В пабликах crimburyatia.ru, ves_ulan_ude_ появились сообщения горожан о том, что в микрорайоне Дивизионный были обнаружены человеческие останки. К постам прикреплены фотографии страшной находки.

- Последствия дождя - прохожие нашли человеческие останки. Дивизка. На фото череп человека. На месте ППС, ждут следователей, - говорится в соцсети. 




Здесь добавляется, что скелет был найден в канаве, которая образовалась после дождя, по улице Войсковой. 

 

В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что подобное сообщение поступало, информация проверяется. 
останки
 
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