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В Улан-Удэ появился «Сад памяти»

В Улан-Удэ появился «Сад памяти»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Высадили груши и голубые ели

30 апреля в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Славы высадили 65 саженцев груши и 10 голубых елей.

В рамках акции с 6 по 30 мая сотрудниками Городского лесничества будут высажены 2854 саженцев калины, рябины, яблони, сирени, березы и тополя. Молодые деревца высадят в парках и скверах города, а также вблизи памятников военной истории. В частности, посадочные работы пройдут вблизи памятников «Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Таёжный и «Воинам – стеклозаводчанам», в сквере у мемориального комплекса «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ» и других памятных местах города.

– Не случайно стартовой площадкой акции в Улан-Удэ выбрана Площадь Славы. В прошлом году мы закончили реализацию благоустройства данной территории. Идёт установка памятника труженикам тыла и детям войны. Сегодня мы посадили ели и груши. С 12 мая стартует ставшая привычной для горожан акция «Зелёный город». В этом году на весенние посадки мы запланировали 16 тысяч саженцев, на осенние – 7 тысяч. Всего будет высажено 23 тысячи саженцев на уровне прошлого года. Учитывая современные реалии, все саженцы будут посажены силами сотрудников Горзеленхоза, – сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства.

Полив и уход за высаженными растениями будет вести МБУ «Городское лесничество».

– В ямку засыпаем чернозём, затем смешиваем с существующим грунтом и высаживаем дерево. Нужно землю утрамбовать очень плотно, чтобы не было воздушных прослоек. Если туда будет попадать воздух, то растение может не прижиться, – сообщил Алексей Коноваленков, директор МУП «Городское лесничество».

На площади Славы запланирован и ремонт живой изгороди.

– Здесь изгородь из сирени. Будем её продолжать. Все пустоты и пробелы наполним саженцами сирени. Всего высадим 300 саженцев, – сообщила Виктория Утесова, начальник участка по озеленению «Городского лесничества».

Как сообщал «Байкал-Daily», акция «Сад памяти» для Бурятии пройдёт в онлайн-режиме

благоустройство озеленение
 
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