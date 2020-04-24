Жителей Бурятии призывают посадить «Сад памяти»





В Бурятии в рамках акции в населённых пунктах и в лесу планируют посадить около 200 тысяч деревьев и кустарников. После отмены запрета на массовые мероприятия высадка деревьев продолжится. Для участия в акции необходимо зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф, выбрать регион и ближайшую точку высадки, где можно узнать дату, время проведения акции и контакты для связи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки жителям Бурятии предлагают участвовать в акции «Сад памяти», не выходя из дома. Владельцы частных домов или дачных участков могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. И нанести своё дерево на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф.Жильцам квартир предлагают вместе с детьми нарисовать дерево, которое они обязательно посадят позже, или смастерить поделку, аппликацию. Рассказ о том, кому будет посвящено «живое дерево», с фотографиями с хештегом #СадПамятиДома также можно разместить в социальных сетях.Международная акция «Сад Памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 22 июня. В России и за её пределами планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, погибших в годы войны.