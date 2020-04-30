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Депутатов Хурала Бурятии массово проверят на коронавирус

Депутатов Хурала Бурятии массово проверят на коронавирус
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутатов соберут для анализов в субботу

Депутатов Народного Хурала Бурятии (всего их 66) в выходной день, 2 мая, массово проверят на коронавирус. Анализы возьмут прямо в здании парламента в 10 часов утра.

Объявлением, которые получили члены Хурала, поделилась депутат Оксана Бухольцева.

«Объявление депутатам разослано такое. 2 мая в 10:00 в каб.118 будет проводиться тестирование на коронавирус. О прохождении теста, просьба сообщить до 15:00 сегодняшнего дня», - говорится в сообщении.

Стоимость теста – почти тысяча рублей.

- Бесплатный тест делают тем, кто контактировал с больными, посещал неблагополучные по коронавирусу регионы, прилетел из-за границы, болеет пневмонией или относится к группе риска, - пояснила Оксана Бухольцева. – Все остальные смогут сдать анализы платно – их стоимость составит 979 руб.

Депутатов предупредили о том, что к тестированию надо подготовиться. Как минимум за час до взятия из ротоглотки мазка нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот, жевать жевательную резинку и курить. За 3-4 часа до взятия мазков из носа нельзя использовать капли и спреи, а также промывать нос.

Результаты будут готовы в течение трёх дней.

Встал вопрос, как в Улан-Удэ добираться депутатам из отдалённых районов. Та же Оксана Бухольцева сообщила, что в Улан-Удэ из родного Северобайкальска полетит авиарейсом. При этом планирует использовать маску, перчатки, пользоваться антисептиком.

Мера, наверняка, была принята в преддверии сессии парламента. Она запланирована на 6 мая.

На днях стало известно, что анализы на коронавирус возьмут у депутатов Госдумы.

Платные анализы на коронавирус в Бурятии стали возможны на прошлой неделе.

На сегодня в Бурятии уже 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.


депутаты Народного Хурала коронавирус
 
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