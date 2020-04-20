Победитель бурятского челленджа «БурМоДэнс» получит подарки

Победит видео, которое наберёт наибольшее количество лайков
Победитель челленджа «БурМоДэнс» получит подарки от театра «Байкал». Победит видео, набравшее наибольшее количество лайков. Об этом вчера сообщили представители театра «Байкал».
- Ваша задача – станцевать этот танец, участников может быть два и более. 22 апреля, когда будет очередной прямой эфир мы подведём итоги, - рассказал условия cолист театра «Байкал» Жаргал Бадмаев.
Также участникам конкурса необходимо поставить хештег #БурМоДэнсБайкал
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля балетмейстер театра «Байкал» Александр Санданов запустил вирусный челлендж «БурМоДэнс»
. «Бурятский модный танец» станцевали уже более 100 человек самого разного возраста. «БурМоДэнс» также станцевали в Нью-Йорке
, несмотря на пандемию коронавируса.
с этого видео всё началось...
... и понеслось
Победит видео, которое наберёт наибольшее количество лайков
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