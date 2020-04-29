В Улан-Удэ на фасаде многоквартирного дома появился баннер к 75-летию Победы
В Улан-Удэ на фасаде многоквартирного дома по ул. Ключевская 66 разместили патриотический баннер, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Улан-Удэ – город трудовой доблести и славы», - говорится на нём.
Инициативу фонда капитального ремонта по изготовлению баннера поддержали подрядные организации, сообщает минстрой Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», почётное международное звание «Город трудовой доблести и славы» Улан-Удэ было присвоено в 2016 году.
Баннер на доме напомнил, что Улан-Удэ город трудовой доблести и славы
Общество, Фото:
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В Улан-Удэ на фасаде многоквартирного дома появился баннер к 75-летию Победы
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