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Истребители, покраска танка, портреты Героев: Улан-Удэ готовится к 75-летию Победы

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко о подготовке столицы республики к 9 мая

Уже на следующей неделе вся страна будет отмечать День Победы. Столица Бурятии готовится к 75-летию Великой Победы. Проводятся ремонтные работы на Мемориале Победы: обновляют барельефы Героев, красят и обновляют легендарный танк Т-34.

К 9 мая в городе установят декоративные композиции, объёмные фотозоны и флаги. Символы Победы в Великой Отечественной войне появятся во всех трех районах Улан-Удэ.

- В центральной части города разместят яркие световые конструкции. На Театральной площади установят главную праздничную композицию «Арочная инсталляция» размером 9 на 3 метра. Кроме того, на пешеходной зоне по улице Ленина появится декоративная композиция «Инсталляция 9 мая» из двухметровых световых букв с фронтальным свечением, - рассказывали в городской администрации.

На площади Революции разместят праздничную композицию «Световые кубы». На его сторонах будут запечатлены моменты истории – чёрно-белые фотографии, посвящённые Дню Победы советского народа в войне.

Сразу две фотозоны установят на территории театральной площади Русского драмтеатра имени Бестужева. Это будут декоративная, объёмная арка в виде звезды, размером 8,5 на 3 метра, и трёхгранная фотозона – 2,5 на 3 метра. Ещё одна фотозона появится в парке «Мемориал Победы».

Также к юбилею Победы улицы города традиционно украсят флаговые композиции. Преобразятся улицы Балтахинова, Ключевская, Ленина, проспект Победы, проспект Строителей и другие. И во всех микрорайонах города установят тематические информационные стенды.

- Работы по праздничному оформлению к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах в парках культуры и отдыха «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева и «Кристальный» завершены. Установлены объемно-декоративные, флаговые конструкции, баннеры. Все мероприятия по праздничному украшению Улан-Удэ были запланированы в прошлом году, - сообщили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая состоится показ авиатехники. В небе над Улан-Удэ пройдёт группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте. 

Сегодня состоялись пробные полёты. Они состоятся также завтра, 29 апреля. 

9 мая будет проведено несколько акций с небольшим количеством людей.

- Будет минимальное количество акций, без которых мы никак не можем представить наш День Победы. Это установка почётного караула на Мемориале Победы, это возложение цветов, венков, акция «Георгиевская ленточка». В новом формате пройдёт акция «Бессмертный полк». Состоится акция «Споём вместе песню «День Победы». Также пройдёт всероссийская минута молчания, - сообщил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.

Также в Бурятии устроят большой онлайн-концерт в День Победы

И, несмотря на непростую обстановку, связанную с распространением коронавируса, 9 мая в Улан-Удэ военные всё же устроят праздничный салют, посвящённый 75-летию Победы.
День Победы благоустройство
 
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