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В Бурятии устроят большой онлайн-концерт в День Победы

В Бурятии устроят большой онлайн-концерт в День Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учреждения культуры объединились ради большого онлайн-концерта «Герои Бурятии»

9 мая жители Бурятии, не выходя из дома, смогут посмотреть выступления артистов театра оперы и балета, Русского драмтеатра, Бурятского театра драмы, театров «Байкал», «Ульгэр», РЦНТ и студентов колледжа искусств им. Чайковского.

К 75-летию Великой Победы учреждения культуры республики объединятся, чтобы дать большой онлайн-концерт «Герои Бурятии». Включения будут идти с двух площадок: из Русского драматического театра и Национального музея, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

В Национальном музее сейчас готовится к открытию выставка «Художники о войне». На фоне экспозиции развернется музыкально-драматическая программа: артисты будут читать военные стихи, отрывки из дневников, письма с фронта из книги Тимура Дугаржапова «Герои Бурятии», а также сборника к юбилею Победы, который подготовил Национальный архив Бурятии.

А в Русском драмтеатре будет организован концерт-квартирник, где в камерной обстановке музыканты исполнят известные песни о Великой Отечественной войне.

- К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не дает нам возможность провести празднование Дня Победы так, как мы планировали. Перенесены парад Победы, «Бессмертный полк» и другие массовые мероприятия. Но, не смотря на сложные обстоятельства, мы хотим поздравить ветеранов, и приглашаем всех жителей Бурятии присоединиться к просмотру и вместе вспомнить о подвиге советского народа, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Организаторы сообщают, что зрители тоже смогут стать участниками концерта. У тех, кто будет смотреть концерт в интернете, будет возможность комментировать трансляцию, отправлять поздравления и пожелания. Лучшие из них будут озвучены ведущими трансляции.


Возрастное ограничение 6+ 
концерт День Победы коронавирус
 
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